Stefania Orlando in costume su Instagram risponde alle critiche: “Vittima del bigottismo, ogni età ha la sua bellezza” Stefania Orlando si è mostrata in costume su Instagram e, davanti ai commenti negativi degli haters, non ha chiuso un occhio. Ha risposto a tono alle critiche: “Povere noi. Vittime del bigottismo e della cattiveria. Le donne non sono una confezione di latte con la data di scadenza”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Stefania Orlando pochi giorni fa ha condiviso sul suo profilo Instagram un video nel quale si mostra in bikini. Tra i tanti commenti positivi, ne sono spuntati alcuni nei quali è stata criticata e accusata di aver postato un contenuto di "cattivo gusto". La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello, 58 anni, non si è limitata dal rispondere a tono a tutti coloro che l'hanno attaccata per la scelta di mostrarsi in costume.

Le parole di Stefania Orlando contro gli hater: "Siamo messi molto male"

Stefania Orlando ha risposto ai commenti ricevuti al post nel quale si mostra in costume. Tra le parole a lei dedicate anche alcune critiche davanti alle quali non ha chiuso un occhio. A chi le ha scritto che mostrandosi in costume pecca di "gusto e pudore", ha replicato a tono: "Wow, una donna nel 2025 scomoda addirittura gusto, pudore e buonsenso. Stiamo messi molto ma molto male". Poi ancora, a un altro hater, ha replicato:

Con la tua rabbia ingiustificata verso chi si sente tranquilla e serena nel postare un video in bikini, così come ce ne sono altri in tailleur o in jeans. L'età, già, dimenticavo che noi donne dobbiamo stare attente a non esporci troppo. Da giovani, perché altrimenti possiamo provocare, e da meno giovani perché altrimenti siamo ridicole. Povere noi. Vittime del bigottismo e della cattiveria, soggette a commenti lapidari, soprattutto femminili. Che stress.

"Le donne non sono una confezione di latte con la data di scadenza"

Stefania Orlando, in merito ai commenti negativi ricevuti per essersi mostrata in bikini su Instagram, ha poi continuato: "Il problema di queste persone è che sono ingabbiate nelle antiche convenzioni che dettano regole ormai anacronistiche, le donne non sono una confezione di latte con la data di scadenza". Per la showgirl "Ogni età ha la sua bellezza", e "non bisogna mai smettere di sognare, fare progetti, amare, piacersi, divertirsi, studiare, leggere, insomma vivere".