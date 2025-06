Ida Platano attaccata sui social per una foto in intimo, lo sfogo: “Faccio quello che voglio, giudicate sempre”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Ida Platano attaccata sui social per una foto in intimo. L'ex dama del parterre Over di Uomini e Donne è stata presa di mira dopo aver pubblicato tre le sue storie Instagram uno scatto in reggiseno e mutande. Stanca dei continui commenti negativi, ha deciso di rispondere con un lungo video di sfogo. "Ognuno è libero di fare quello che gli pare e piace", ha spiegato.

Lo sfogo di Ida Platano dopo le critiche per la foto in intimo

"Mamma mia, sembrate tutte pudiche, È un intimo, un costume. Ognuno nella sua vita è libero di fare quello che gli pare e piace, anche mettersi e farsi vedere in mutande", ha esordito Ida Platano nel lungo video di sfogo pubblicato su Instagram. L'ex Dama di Uomini e Donne ha voluto rispondere perché stanca delle continue critiche. Nei commenti ha ricevuto ogni genere di insulto e questo l'ha spinta a reagire:

Ma perché avete tutti questi pregiudizi? Giudicate sempre, dalla mattina alla sera. Mi sono rotta di queste critiche, ho letto "quella che vende il proprio corpo" e tantissime altre cose che non sto qua a elencare. Sempre a dire “ma chissà quel figlio poverino, che madre, aiuto”. Siete limitati, che pesantezza.

Infine ha concluso ribadendo che, nonostante i commenti negativi che sicuramente andranno avanti ad arrivare, continuerà a mostrarsi come preferisce perché non crede che sia un "dramma" pubblicare foto in intimo:

Non mi sto lamentando, sto solo dicendo la mia. Faccio quel ca**o che voglio, mi va bene così, mi vedrete ancora un po' sexy, anche mezza nuda e va bene così perché a me piace. Non vedo tutto questo dramma.