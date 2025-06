video suggerito

Costanza Caracciolo: “Ho avuto una diastasi addominale di 5 cm. Sui social attaccata per la mia forma fisica” Costanza Caracciolo ha raccontato di aver avuto una diastasi addominale di 5 cm dopo la gravidanza e per questo di essere stata presa di mira sui social. L’ex velina ha spiegato: “È un distaccamento del retto addominale, mi chiedevano se fossi ancora incinta”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Costanza Caracciolo attaccata per la sua forma fisica. La showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia è stata presa di mira sui social dopo la gravidanza. È mamma di due figlie, Stella e Isabel, nate rispettivamente nel 2018 e nel 2020 dall'amore con Bobo Vieri. "Ho avuto una diastasi di 5 cm", ha raccontato. L'oggetto delle critiche era il suo addome che, secondo alcuni haters, risultava "gonfio" tanto da far pensare che fosse ancora incinta.

"Ho avuto una diastasi di 5 cm"

Nello studio de La Volta Buona, nella puntata del 12 giugno, Costanza Caracciolo ha raccontato a Caterina Balivo di aver avuto una diastasi addominale di 5 centimetri dopo la gravidanza. "Ce l'hanno tantissime donne, è un distaccamento del retto addominale", ha chiarito. Poi ha spiegato come se ne è accorta: "Me l'hanno fatto notare, perché io ero presa dalle bambine e non ci avevo pensato. Mi hanno chiesto più volte se fossi incinta o se ci fosse qualcosa che non andava. Quando ero distesa avevo un po' la pancia a punta". Infine la soluzione: "Ho pensato di fare un intervento, ho visto specialisti, poi alla fine ho trovato una soluzione facendo degli esercizi specifici per l'addome".

Le critiche sui social per la sua forma fisica

Costanza Caracciolo è stata presa di mira sui social per via di questo problema, ricevendo tantissimi commenti negativi riguardanti la sua forma fisica, soprattutto dopo il parto. "Mi chiedevano se fossi ancora incinta, in realtà era gonfiore. I social hanno questa famosissima libertà di parola e di poter giudicare. Io li blocco sempre, non rispondo", ha spiegato a proposito del comportamento che usa nei confronti degli haters.