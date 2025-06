video suggerito

Alice Bellegamba ha perso 10 chili a una settimana dal parto: “Ne avevo presi 17, altrimenti sarei sottopeso” Alice Bellegamba, ballerina e attrice, rivela di avere perso già 10 chili a una settimana appena dal parto. “Per fortuna ho seguito il mio istinto e ne ho presi 17, altrimenti sarei sottopeso”, ha raccontato. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alice Bellagamba, ballerina, attrice ed ex volto di Amici, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ha scatenato non poche polemiche. La donna, diventata mamma appena 8 giorni fa, ha rivelato di avere perso 10 chili ad appena una settimana dalla nascita del suo primogenito. In una Instagram story, quindi, ha aggiunto di essere grata di avere prestato ascolto al suo istinto che l’aveva spinta ad accumulare più peso rispetto a quanto consigliato generalmente dai medici. Una dichiarazione sulla quale la ballerina è tornata dopo le polemiche per fare chiarezza.

Alice Bellagamba: “Per fortuna, ho seguito il mio istinto”

Postando sui social una foto scattata di fronte allo specchio e dopo avere rivelato di avere già perso 10 chili ad appena una settimana dal parto, l'ex volto di Amici ha scritto: “Menomale che ho seguito il mio istinto nel prendere perso in gravidanza. Se avessi preso 10 chili in tutto, come molti medici consigliano, a 8 giorni dal parto sarei già sottopeso”. Una dichiarazione che ha scatenato qualche polemica e che ha obbligato la donna a spiegarsi meglio.

Alice Bellegamba spiega: “Ogni donna è diversa, mia madre fu costretta a smettere di allattare”

Dopo le polemiche nate in seguito alla sua dichiarazione, Alice ha spiegato meglio il senso della story precedente a proposito dei chili presi in gravidanza: "Non vi sto dicendo che sia giusto prendere 17 chili in gravidanza come me, ma che ogni donna è diversa. Mia madre, quando era incinta di me, aveva preso solo 9 chili e dopo un mese dovette smettere di allattare perché sottopeso”. La ballerina spiega quindi di avere fatto riferimento alla sua situazione personale e al suo peso di partenza: “Prima della gravidanza, ero un po’ sottopeso per via del mio fisico da ballerina. Infatti la mia ginecologa non ha mai rotto le scatole perché diceva che, se parti sottopeso, puoi prendere qualche chilo in più. Questo per dire che ogni donna è diversa. Affidarsi ai medici è giusto, soprattutto in caso di patologie. Ma lo è anche avere fiducia del proprio istinto”.