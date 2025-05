video suggerito

Alice Bellagamba è diventata mamma, è nato Brando: "Hai già rubato i nostri cuori" Alice Bellagamba è diventata mamma. La ballerina, ex volto di Amici, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti del piccolo Brando, nato nella notte del 28 maggio.

A cura di Ilaria Costabile

Alice Bellagamba è diventata mamma. L'ex protagonista di Amici ha pubblicato su Instagram un primo scatto del piccolo appena nato, specificando anche l'orario in cui è venuto al mondo e il peso, oltre che il nome scelto insieme al neo papà, ovvero Brando.

L'annuncio della nascita su Instagram

"Benvenuto al mondo Brando Evan Plebani, amore di mamma e papà" scrive la ballerina e attrice, accanto alla foto del piccolo appena nato, aggiungendo: "Hai già rubato i nostri cuori" e comunicando anche che il piccolo ha superato di poco i 3 kg ed è nato alle ore 00:44 quindi già nella giornata del 28 maggio. Una felicità immensa per la ballerina, che è diventata mamma per la prima volta e che sin dall'annuncio della dolce attesa, ha condiviso sui social vari momenti della sua gravidanza, pubblicando scatti in cui il pancione fosse ben in evidenza e raccontando anche le sue emozioni condivise con il compagno, Leonardo Plebani. In tutti questi mesi, inoltre, non ha mai smesso di danzare, trasmettendo al suo piccolo, già dai primi momenti insieme, l'amore che da sempre la lega alla danza.

L'amore con Leonardo Plebani e la carriera da ballerina

La ballerina ha trovato la sua stabilità accanto a Leonardo Plebani, che ha incontrato dopo una breve storia e la fine del suo matrimonio con Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli. L'ex volto di Amici, infatti, ha deciso di costruire con lui una famiglia che, invece, aveva preferito non allargare quando era da poco sposata, percependo che da lì a poco avrebbe dovuto cambiare qualcosa nella sua vita. Ad oggi Alice dirige una scuola, Balletto nelle Marche, che ha aperto dopo aver girato per varie compagnie e aver avuto esperienze anche nel mondo del cinema e della tv, in veste di attrice. In un'intervista a Fanpage, Bellagamba ha sottolineato come l'esperienza nel talent show di Maria De Filippi, sia stata poi significativa nella sua carriera, consentendole anche di imparare più discipline.