Alice Bellagamba: “Dopo Amici ero a un passo da Hollywood, ma ho cambiato vita. Con Luca Napolitano ci sentiamo ancora”

A cura di Sara Leombruno

Sono cambiate tante cose da quando, nel 2008, Alice Bellagamba partecipò ad Amici. Al tempo, gli allievi di ballo e canto venivano divisi in due squadre, la blu e la bianca. Vivevano in due alloggi differenti e le immagini venivano trasmesse in diretta su Mediaset Premium per otto ore al giorno, in stile Grande Fratello. I fan più affezionati, la ricorderanno anche per la storia d'amore con Luca Napolitano, nata all'interno della scuola: "Siamo rimasti in contatto, ci scriviamo ancora per gli auguri di Natale e di compleanno", racconta la ballerina a Fanpage. Dopo il talent, ha iniziato una carriera nel mondo della recitazione, ma a trent'anni si è fermata a causa di un brutto infortunio. Da lì, ha deciso di tornare alle origini: da Roma si è trasferita a Iesi, sua città natale, e ha aperto una scuola di danza: "Ho capito che quella vita tranquilla, lontana dalle corse frenetiche, non mi dispiaceva. Oggi sono felice di quello che ho".

Sono passati diciassette anni dalla tua esperienza ad Amici, la rifaresti?

Senza alcun dubbio. Da piccola sognavo di essere una showgirl, volevo ballare, cantare e recitare e Amici mi ha aiutata a realizzare questo sogno. Ero entrata soprattutto per studiare danza contemporanea, poi ci chiesero di scegliere tra i diversi insegnanti e, siccome mi piaceva molto l'hip hop, scelsi Maura Paparo. Lì ho avuto anche l'opportunità di studiare recitazione, cosa che mi ha aperto tante porte dopo la fine del programma.

Cosa è successo dopo il talent?

Una regista mi contattò e mi chiese di fare un provino per il film Balla con noi, che ha segnato l'inizio della mia carriera da attrice. Per dieci anni ho messo da parte la danza per concentrarmi su quel percorso, ho frequentato una scuola di recitazione e seguito un corso di dizione, da lì sono stata presa per diverse produzioni, come Provaci ancora Prof!, Anna e i cinque o Un passo dal cielo. Non avrei mai immaginato di avere tutto quel successo.

Alice Bellagamba a Venezia 77, red carpet del film "The World To Come"

Perché?

Da piccola ero balbuziente, è stata la mia sfida più grande di tutta la mia vita riuscire a parlare davanti a una camera senza balbettare. Riuscirci, è stata una bellissima vittoria.

E dopo, cosa è successo?



Arrivata ai trent'anni, ho sentito il bisogno di cambiare. Ero stata scelta per un film americano, New York Academy, il sequel di un famoso dance movie. Avevo studiato inglese con un dialogue coach per prepararmi, ma tre settimane prima di iniziare le riprese, mentre ero a Los Angeles, mi sono strappata il bicipite femorale e questo mi ha impedito di partecipare al film. È stata una grande delusione, avevo sempre voluto recitare a Hollywood.

La tua carriera, però, non è finita dopo quell'incidente…

No, ma ha subito una svolta. Da Roma, mi sono trasferita a Iesi, la mia città città d’origine, dove sono rimasta per un po' di tempo per riprendermi e stare con i miei. Ho capito che quella vita lontana dal traffico, dalle corse frenetiche, non mi dispiaceva. Mi sono detta: “Quasi quasi, resto qua”, e così è stato. Il primo anno ho iniziato come freelance, poi ho aperto la mia scuola, "Balletto delle Marche", dove insegniamo tutti gli stili di danza e diversi stili di fitness.

Quindi, tirando le somme, credi che Amici sia un buon trampolino di lancio per un ballerino?

Assolutamente sì. Oltre alla formazione, oggi la produzione offre agli allievi contratti con le compagnie e questo li immette direttamente nel mondo del lavoro. Ai miei tempi, questo non succedeva, io ho avuto la fortuna di fare esperienze in questo senso già prima di Amici.

C'è mai stata la possibilità di tornare a lavorare lì in vesti diverse, ad esempio da professionista?



In realtà, non ci ho mai pensato, sono sempre stata concentrata sul mio lavoro e, soprattutto, sulla scuola di danza. Mi piace gestirla, adoro lavorare con i bambini, vederli crescere e parlare con i loro genitori. Alla fine, sono contenta di come sono andate le cose e non ho rimpianti. Dopo anni, comunque, sono tornata da Maria per promuovere alcune fiction, lei era molto felice di vedermi e si è congratulata per il mio percorso.

Oggi, grazie ai day-time, le storie d’amore tra i concorrenti rientrano tra gli aspetti più attenzionati dai fan. Vedi una differenza rispetto al modo in cui venivano gestite nella tua edizione?

Anche noi avevamo le telecamere puntate per molte ore al giorno, visto che venivamo trasmessi in diretta su Mediaset Infinity, su un canale dedicato. Si parlò molto della mia relazione con Luca Napolitano, ad esempio, nata durante il programma. Eravamo sempre sotto osservazione.

Credi che quella storia abbia condizionato la tua esperienza nel programma?



In realtà, ho "cavalcato l'onda" inconsapevolmente, perché sono sempre stata molto impulsiva nelle mie relazioni. I fan si affezionarono molto alla nostra storia e, forse anche per questo, riuscimmo ad arrivare in finale insieme. Quando ci siamo lasciati, molti ne rimasero delusi e addirittura qualcuno mi incolpò per la fine della nostra storia.

Sei ancora in contatto con lui?

Ci sentiamo ogni tanto, ci mandiamo gli auguri di buon Natale o buon compleanno.

E con gli altri concorrenti della tua edizione?

Gianluca Lanzilotta e Adriano Bettinelli sono entrambi venuti a fare degli stage nella mia scuola. Anche con Valerio Scanu sono rimasta in contatto, qualche volta ci scriviamo, mi sta molto simpatico e gli auguro il meglio. Alessandra Amoroso non l’ho più sentita, ma ho saputo che è incinta, come me, e sono molto felice per lei. Anche Martina Stavolo è da poco diventata mamma, è successo a tutte e tre nello stesso anno, è una bella coincidenza.

Da sinistra verso destra: Luca Napolitano, Alice Bellagamba, Maria De Filippi, Valerio Scanu e Alessandra Amoroso ad Amici 2008

Ricordo la rivalità con la maestra Alessandra Celentano. Come vivevi il rapporto con lei, i suoi giudizi avevano molta influenza su di te?

Mi dispiacevano i suoi attacchi, ma per fortuna avevo il supporto degli altri maestri e non mi sentivo sola. Mi diceva che ero troppo bassa e troppo muscolosa, che avevo una testa troppo grossa, ma oggi ripenso con un sorriso a quelle affermazioni. Ad ogni modo, la stimo molto come insegnante, perché sostiene la filosofia del rigore e della disciplina nella danza, cosa che condivido.

Come ti poni tu, invece, rispetto al tema della fisicità dei ballerini, tornato in auge quest'anno con le polemiche tra la ballerina Alessia Pecchia e la prof Deborah Lettieri. Ritieni sia importante rientrare in canoni prestabiliti di altezza e peso?

La danza è cambiata, fortunatamente, oggi ci sono tante compagnie che prediligono anche fisici più formosi. Personalmente, non ho mai pensato di dire a un ragazzino di dimagrire o ingrassare, perché andrei a toccare un suo lato vulnerabile. Ovviamente, un ballerino obeso avrà più difficoltà a danzare, ma non è detto che non possa farlo per piacere o anche magari per diventare un coreografo.

Consideri più una fortuna o una sfortuna il fatto che, nel 2008, i social non fossero ancora così presenti nelle nostre vite?

Sicuramente una sfortuna. Oggi chi partecipa ad Amici ha già un sacco di followers e, dopo il talent, viene subito contattato per sponsorizzazioni. Io, invece, quando ho aperto il mio profilo Instagram dopo anni, ho dovuto farmi conoscere da capo. Ma c'è anche il rovescio della medaglia: gli haters.

Come comunicavano gli haters, senza i social?



Ci spedivano lettere, alcune anche a contenuto sessuale. Ricordo che mi preoccupai molto di questo, all'epoca, visto che ero solo una ragazza. Le cose presero una brutta piega soprattutto dopo la fine della storia con Luca, perché mi accusavano di averlo lasciato e di essere stata egoista. Dovevamo fare di continuo i conti con i commenti negativi, anche se arrivavano in forma diversa.

Cosa pensi degli allievi moderni di Amici?

Li vedo così tranquilli…io, all'epoca, ero sempre molto emozionata davanti alle telecamere. Secondo me, stanno facendo un buon lavoro, l'importante è imparare a ignorare il giudizio degli altri, a concentrarsi sui loro obiettivi. Non bisogna perdere tempo in polemiche e commenti futili, l’importante è seguire il proprio percorso.

Segui ancora il programma?



No, non l’ho più seguito da allora perché lavoro molto, anche nei fine settimana, tra spettacoli e lezioni di danza. Mia madre, però, lo segue assiduamente e mi tiene aggiornata su tutto, dai successi dei concorrenti a chi è uscito.

Se dovessi farmi il nome di un professore che ti piace particolarmente, chi sarebbe?

Mi piace molto Anna Pettinelli, l’ho incontrata di persona e mi ha colpito molto, credo abbia un grande talento. Adoro anche Lorella Cuccarini e mi piacerebbe invitare Emanuel Lo nella mia scuola per uno stage. Alessandra Celentano è sempre la stessa, non cambierà mai, ma Amici non sarebbe Amici, senza di lei.