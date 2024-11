Alice Bellagamba è incinta: l’ex di Amici e coreografa aspetta il primo figlio con Leonardo Plebani

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Alice Bellagamba con un post su Instagram ha condiviso con i fan una tenera notizia: è incinta del suo primo figlio con Leonardo Plebani, l'attuale compagno entrato nella sua vita dopo la separazione da Andrea Rizzoli e la breve relazione con Daniel Bondì. Con alcune fotografie rese pubbliche sui social ha mostrato il pancino che cresce: "Benvenuto secondo trimestre", l'annuncio delle ultime ore.

L'annuncio della gravidanza di Alice Bellagamba

"Boy or girl" ha scritto Alice Bellagamba pochi giorni fa a corredo di una foto di sé mentre si accarezza il pancino. Poi nelle ultime ore ha annunciato ai followers di essere entrata nel secondo trimestre di gravidanza.

L'ex allieva di Amici, oggi attrice e coreografa, è in dolce attesa del primo figlio con Leonardo Plebani: si tratterebbe di un maschietto, stando alla foto scattata con il compagno e ai commenti arrivati per la coppia. "Subito immaginato un maschietto, auguri" ha scritto un utente.

La storia con Leonardo Plebani dopo il matrimonio con Andrea Rizzoli

Alice Bellagamba si è lasciata alle spalle già da tempo il matrimonio naufragato con Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli. Si sposarono nel 2014, ma meno di due anni dopo la storia giunse al capolinea: "La crisi è iniziata da me, poco dopo una spensierata luna di miele in Sri Lanka. Sentivo di non stare bene. Mi sentivo in gabbia e ho pensato: “Meglio lasciarlo adesso che quando la famiglia si allargherà e avremo dei figli”. Non c’è mai stato un altro, e nemmeno un motivo scatenante, o un litigio. Semplicemente non provavo più nulla, se non stima e affetto" raccontò l'attrice. Dopo di lui, arrivò Daniel Bondì, attore conosciuto sul set, ma anche quella storia ebbe vita breve. Non si sa molto della storia d'amore con Leonardo Plebani, l'uomo con il quale ha deciso di costruire famiglia.