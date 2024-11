Giulia Valentina è diventata mamma, nato il primo figlio con Filippo Bonini

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Giulia Valentina ha partorito. La famosa influencer lo scorso luglio con un video su Instagram annunciò di essere in dolce attesa. Ha sempre mantenuto privata la sua vita sentimentale e per questo motivo, per ora, non è stato svelato il sesso del primo figlio con il fidanzato Filippo Bonini. Giulia Valentina, però, nelle ultime ore ha condiviso le prime immagini della sua nuova vita da mamma sul suo profilo Instagram.

L'annuncio di Giulia Valentina mamma per la prima volta

"Fatto": con queste parole Giulia Valentina ha reso pubbliche le prime foto da mamma. In una è raffigurato un uomo mentre di spalle porta un bebé in una cesta porta enfant, nelle altre è lei la protagonista delle immagini scattate in ospedale.

L'influencer non ha svelato il sesso del suo primo figlio, né il nome, ma per alcuni fan potrebbe trattarsi di un maschietto, essendoci tra le foto una scatola con un fiocco azzurro. Giulia Valentina ha ricevuto tantissimi messaggi di auguri e su Instagram ha risposto ad alcuni commenti dei suoi amici tra cui quello di Taylor Mega che ha scherzato: "Congratulazioni. Cosí la fai sembrare una passeggiata". "Allora no, non è proprio così", la risposta della neo mamma.

La gravidanza di Giulia Valentina e la scelta di lasciare anonimo il fidanzato

Dopo la notizia della gravidanza di Giulia Valentina, circolò il nome di Filippo Bonini. Biccy.it ha rivelato l'identità dell'uomo che sarebbe accanto all'influencer da tanti anni, circa 8. Lo scorso anno l'ex di Fedez raccontò che considerava il fidanzato già padre dei suoi figli: "Tanto per me il mio fidanzato è già il padre dei miei figli, lo so. Ma ho fatto la scelta giusta prendendo una casa mia: è quello che voglio comunicare e chi voglio essere", disse. Non ha mai voluto condividere, però, con i followers troppi dettagli sulla sua vita privata, ecco perché ha più volte ribadito la sua volontà di lasciare anonimo il suo cognome e il fidanzato.