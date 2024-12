Giulia Salemi, la gravidanza e l’appello a Silvia Toffanin: “Convinci mia madre Fariba a trascorrere Natale con me”

video suggerito

Giulia Salemi sta per diventare mamma. A gennaio nascerà il primogenito avuto da Pierpaolo Pretelli. A Verissimo ha raccontato come procede la gravidanza.

Giulia Salemi ha raccontato come procede la gravidanza nella puntata di Verissimo trasmessa sabato 7 dicembre. La modella avrà un maschietto: "È il momento più bello della mia vita, ho un'energia, una felicità che non ho mai avuto. Una serenità mai provata prima. Mancano poche settimane, salvo sorprese. Speriamo non nasca a Natale o a Capodanno. Teoricamente dovrebbe nascere a metà gennaio. Lo sento tantissimo, la sera spunta un piede, una mano, una sensazione meravigliosa". Salemi e Pierpaolo Pretelli non hanno scelto il nome per il bebè: "Lo chiamiamo pistacchio. Il giorno del parto decideremo".

Come è cambiato il rapporto con Pierpaolo Pretelli dopo la gravidanza

Giulia Salemi si è commossa nel vedere il video che ripercorreva le tappe della storia d'amore tra lei e Pierpaolo Pretelli sbocciata al Grande Fratello Vip. A Silvia Toffanin ha confidato che l'arrivo del bebè li ha cambiati: "È cambiato anche il nostro modo di interagire, quelli che un tempo erano i nostri screzi non ci sono più. Adesso litighiamo più per la gestione della casa. Siamo cresciuti, lui essendo già papà aveva una maturità diversa. Io mi sento in una fase di metamorfosi. Mi fa strano dire che sarò mamma. Anche io ce l'ho fatta". E ha continuato:

Sto diventando sempre più riflessiva, penso al futuro, a quando nascerà, alla responsabilità che avrò in quanto madre, ai valori che posso trasmettergli. Con i tempi che corrono dobbiamo tornare a trasmettere sani principi di bontà, generosità, rispetto, comprensione e compassione. Vedo poca umanità in giro, vorrei che si tornasse a vivere in un ambiente più sereno, più sicuro. Spero che mio figlio cresca in una società migliore perché quella attuale mi spaventa molto. Io farò del mio meglio. Una delle mie priorità sarà trasmettergli il rispetto della donna.

La commozione per il messaggio di papà Mario e mamma Fariba

Giulia Salemi è apparsa commossa mentre leggeva una lettera da parte del padre Mario. Nella missiva, l'uomo spiegava di essere orgoglioso di lei nonostante faccia fatica a dirglielo: "Voglio dirti una cosa che non ti ho mai detto. Io e tua madre non siamo stati un grande esempio di famiglia, lo so. Ma guardandoti con Pierpaolo mi accorgo che tu hai fatto tutto per essere una madre straordinaria e costruire quella famiglia che forse ti è mancata. Sono orgoglioso di te, non lo dico mai, lo so, ma lo penso sempre". Poi si è detto pronto per essere al servizio del nipotino. Giulia Salemi è rimasta spiazzata, perché l'uomo non sarebbe solito pronunciare parole così dolci.

Salemi, poi, ha ascoltato anche le parole della mamma Fariba:

Stai formando una famiglia con accanto un uomo che ti rispetta e ti ama. Sono convinta che crescerete vostro figlio con sani valori. Questo figlio è una benedizione di Dio, ma è anche una sfida. Ti auguro di affrontarla con forza e coraggio. Insegnagli il rispetto della famiglia, unica certezza in questo mondo altalenante. Non sarai una mamma perfetta, come non lo sono stata io, ma ci metterai l'anima, lo farai arrabbiare tante volte, ma da grande capirà che lo hai fatto per il suo bene. Mamma.

Giulia Salemi, allora, ha confidato di avere un rapporto conflittuale con la madre: "Amo mia mamma in una maniera viscerale, sono pazza di lei, guai a chi me la tocca poi non so perché abbiamo sempre avuto un rapporto conflittuale che ci ha portato a discutere, ad allontanarci, lei è molto permalosa. Mi dispiace perché l'ultima cosa che vorrei è ferirla. Se con mio padre ho sofferto la distanza, perché lui si è rifatto una vita, con mia madre ho il problema opposto. Lei vive per me, ha un carattere particolare derivante da una vita di sofferenza. Ora comprendo quanto abbia fatto di tutto per essere una brava mamma. Mi ha stupito il messaggio perché lei è orgogliosa e mette un muro. Voglio che le arrivi il messaggio che le sono grata e la amo tantissimo". Poi, ha chiesto una cortesia a Silvia Toffanin: "Convincila a venire qualche giorno a Natale". E la conduttrice ha fatto il suo appello a Fariba: "Dovete fare Natale insieme, è il primo Natale di Giulia da mamma, deve esserci la nonna".