Giulia Valentina: “Lascio anonimo il mio cognome e il fidanzato, lui sarà il padre dei miei figli” Giulia Valentina in una lunga intervista al Corriere ha raccontato di sé e del suo modo di lavorare con i social: “Instagram non è uno specchio della mia vita privata”. Per questo ha sempre tenuto nascosto il suo vero cognome e il suo fidanzato con il quale è impegnata da 7 anni: “Non l’ho mai nominato, non voglio essere un’ombra gigante su di lui”.

A cura di Gaia Martino

Giulia Valentina, influencer 32enne originaria di Torino, si è raccontata in una lunga intervista al Corriere. È salita alla ribalta dopo la storia con Fedez, terminata nel 2016 dopo tre anni, ma, nonostante sia seguita da quasi un milione di followers, è quasi definita una fashion blogger "atipica" che seleziona ponderatamente i contenuti da condividere con i followers. "Avrei voluto fare la giornalista. Avrei potuto sviluppare la mia carriera nel giornalismo o nel marketing: mi piace raccontare i prodotti che mi colpiscono" ha raccontato.

Il successo dopo la storia con Fedez

Dopo la storia con Fedez, Giulia Valentina chiuse il profilo Instagram "perché dovevo laurearmi e volevo fosse la mia priorità". Non voleva distrazioni. Poi, una volta terminato il percorso di studi, lo ha riaperto e i numeri hanno iniziato ad aumentare: "Non mi interessava la visibilità, ma che piacessero le mie idee. Quando hanno iniziato a contattarmi i brand è stato emozionante. Sapere che c'erano aziende disposte a puntare sulla mia creatività mi rendeva orgogliosa. Il numero di persone che mi segue è cresciuto lentamente. Se mi seguono è perché mi conoscono", le parole al Corriere. Secondo l'influencer torinese bisogna scegliere cosa comunicare ai fan e cosa no: "C’è anche chi parla solo della propria vita sui social: va benissimo, ma non fa per me. A volte mi domando se avere un pubblico faccia evolvere o blocchi, terrorizzi". Nel suo caso limitare i contenuti da diffondere sui social l'ha aiutata:

Io penso mi abbia fatto bene. Mi ha migliorata nella misura in cui mi rendo conto che si aspettano che io sia un certo tipo di persona: questo mi ha spinta a pensare a quello che dico, a verificare le informazioni, al modo in cui mi esprimo. Anche limitarsi, ti migliora.

Il fidanzato di Giulia Valentina

Giulia Valentina ha sempre preferito dividere la vita personale dal lavoro: non ha mai mostrato troppo i suoi amici, così come il suo fidanzato. L'influencer ha raccontato di essere impegnata con un uomo da 7 anni: "Non l'ho mai nominato, non voglio essere un'ombra gigante su di lui. Nemmeno i miei amici sono interessati a finire nelle mie storie o nei miei post per visibilità: ho fatto una bella selezione". Non perché abbia qualcosa da nascondere, ma "nel mio profilo metto la mia creatività: non è uno specchio della mia vita privata". Con l'uomo in questione, di cui non si conosce nulla, andrà a convivere: "Tanto per me il mio fidanzato è già il padre dei miei figli, lo so. Ma ho fatto la scelta giusta prendendo una casa mia: è quello che voglio comunicare e chi voglio essere". Quando diventerà madre, valuterà come gestire le condivisioni social: "Apprezzo moltissimo guardare le coppie su Instagram e certi bambini. Ma devo fare i conti con me stessa e come vivo questa cosa. Valuterò". Stesso discorso vale per i familiari: fatta eccezione per alcuni contenuti con il padre, la famiglia di Giulia viene mostrata poco su Instagram. L'influencer avrebbe anche un altro cognome da quelli che tutti conoscono, ma anche quello vuole che resti anonimo. Ha spiegato:

