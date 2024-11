Valentina Nappi incinta? Le foto col pancione dividono i social: “Chi è il padre?”, “Lasciatela stare”

video suggerito

Valentina Nappi è incinta? Dal post che la pornoattrice ha pubblicato nel pomeriggio di ieri, martedì 26 novembre, si direbbe di sì. L'artista ha pubblicato due scatti che mostrano l'evidente pancione con una didascalia chiarissima: "The wait is over". Una notizia che nessuno si aspettava, anche perché la pornostar continuava a pubblicare scatti e storie nelle quali il pancione non era in evidenza, al punto da lasciar credere che si potesse trattare di uno scherzo. Così non sembra, però. E le reazioni sui social sono divisive, tra i soliti imbecilli e quelli che hanno visto solo una futura madre che ha voglia di comunicare al mondo quello che sta per succedere.

I commenti social sul pancione di Valentina Nappi

"Ma chi è il padre?" è probabilmente la battuta più scontata e proprio per questo anche quella che ha ricevuto un maggior numero di interazioni. La stessa Valentina Nappi non si è sottratta alle battute e ha replicato a tutti, in particolare al genio di cui sopra: "Chi è il padre? È tuo padre". Tantissimi hanno sostenuto la pornostar chiedendo rispetto: messaggi del tipo: "Rispettate chi sta per partorire invece di fare i deficienti". E ancora:

Auguri Valentina ❤️ un abbraccio forte. Non badare alle cattiverie che ti stanno scrivendo, sono solo persone vuote inutili e infelici. Tu sei una grande donna e soprattutto sarai una grandissima mamma.

Giovanni Lagnese, chi è il marito di Valentina Nappi

Valentina Nappi è sposata con Giovanni Lagnese, suo storico fidanzato. I due fanno coppia fissa da quindici anni anni e si sono sposati nel 2020. Giovanni Lagnese ha 45 anni ed è della provincia di Caserta. La coppia si è sposata a Giungano, comune salernitano che fa parte delle bellissime campagne cilentane, dove entrambi hanno preso casa negli anni 2020. Entrambi condividono la passione per il cibo, hanno infatti fondato un progetto chiamato Gourmet Concerto, una "guida scomoda" e filosofica sul mondo del food.