“Wanda Nara incinta di L-Gante”: l’indiscrezione dall’Argentina e la reazione dell’ex Mauro Icardi

A cura di Elisabetta Murina

Wanda Nara incinta di L–Gante. È questa l'indiscrezione lanciata dal programma argentino LAM, secondo cui la showgirl aspetterebbe un bambino dal rapper, la sua nuova fiamma dopo la fine dell'amore con Mauro Icardi. Una notizia per ora non confermata dai diretti interessati, che però avrebbe subito suscitato una reazione da parte del calciatore, partito immediatamente per Buenos Aires per un confronto.

La presunta gravidanza di Wanda Nara

A lanciare la notizia della presunta gravidanza è stata la giornalista argentina Yanina Latorre, che ha raccontato: "Ho sentito L-Gante e mi ha detto che stanno aspettando la fine del primo trimestre". Una indiscrezione recente che ancora i diretti interessati non hanno commentato, ma che è già arrivata alle orecchie di Mauro Icardi. Il calciatore, ex compagno di Wanda Nara, sarebbe già partito per Buenos Aires per un confronto con la showgirl. A farlo sapere il giornalista Pepe Ochoa durante il programma LAM: "Qualcuno gli ha detto che Wanda è incinta di L-Gante e lui in due occasioni ha parlato anche con un'ostetrica. Le informazioni che riceve sono molto specifiche, quindi è convinto che sia vero". Icardi non si sarebbe ancora rassegnato alla fine dell'amore con Wanda Nara, ma questa potrebbe essere la volta definitiva.

Wanda Nara e il flirt con L-Gante

Di recente Wanda Nara è uscita allo scoperto con L-Gante, pubblicando su Instagram alcuni scatti con il cantante durante una fuga romantica in Brasile. Poi un bacio in diretta aveva confermato il flirt. Si era già parlato di loro nel 2022, quando la showgirl si era allontanata da Icardi per via dei suoi tradimenti e si era avvicinata sempre a lui. Per quanto riguarda il rapporto con il calciatore, dopo l'annuncio della separazione si era parlato di un ritorno di fiamma, che però si era ben presto spento. E ora potrebbe essere in dolce attesa del sesto figlio dopo Valentino, Constantino e Benedicto, avuti da Maxi Lopez, Francesca e Isabella, nate dall'amore con Icardi.