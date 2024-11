video suggerito

Wanda Nara denuncia Icardi per “violenza di genere e tentato furto”: le avrebbe sottratto 70mila dollari Wanda Nara ha denunciato Mauro Icardi dopo un’accesa lite. L’ex marito non l’avrebbe lasciata entrare nel loro appartamento a Buenos Aires e sarebbe responsabile della scomparsa di 70mila dollari, appartenenti alla showgirl. Fissata per il 15 novembre la prima udienza di divorzio, al quale dovranno essere presenti entrambi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Wanda Nara ha denunciato Mauro Icardi. A farlo sapere il giornalista Pepe Ochoa al programma tv argentino LAM. Tornata a Buenos Aires, la showgirl ha preso la decisione perché l'ex marito non l'avrebbe fatta entrare nel loro appartamento dopo una violenta lite. Secondo alcuni recenti gossip, Wanda Nara aspetterebbe il primo figlio con L-Gante, nuovo compagno, con cui è uscita allo scoperto sui social.

Wanda Nara ha denunciato Icardi per presunto furto e "violenza di genere"

Dopo una fuga d'amore in Brasile con il nuovo compagno L-Gante, Wanda Nara è tornata a Buenos Aires nel quartiere residenziale dove viveva con l'ex marito Mauro Icardi. Una volta arrivata davanti all'appartamento, però, il calciatore non l'avrebbe lasciata entrare. "Quando lei è rientrata nel Paese si è recata a Chateau Libertador e Mauro non l'ha lasciata entrare nel loro appartamento, che è di proprietà di entrambi", ha fatto sapere il giornalista Ochoa. Questa presa di posizione da parte di Icardi avrebbe dato vita a una violenta lite, in cui c'entrerebbero anche le figlie Isabella e Francesca, che il padre vorrebbe portare con sè in Europa. La situazione avrebbe spinto Wanda Nara a denunciare l'ex marito "per violenza di genere", oltre che per la presunta scomparsa di 70mila dollari, di cui lo ritiene colpevole.

Il calciatore ha ricevuto la notizia, di cui il il programma Teleshow è riuscito a entrare in possesso e dove si legge che il calciatore è tenuto ad "astenersi da atti di disturbo o intimidazione, diretti o indiretti, nei confronti di Wanda Nara", "permetterle di rientrare nella sua residenza". In più, dovrà essere presente all'udienza fissata per il 15 novembre, la prima di un processo di divorzio che sembra destinato a durare più a lungo del previsto.

"Wanda Nara incinta di L-Gante", il gossip dopo la rottura da Icardi

Di recente Wanda Nara è uscita allo scoperto con L-Gante, pubblicando su Instagram alcuni scatti con il cantante durante una fuga romantica in Brasile. Poi un bacio in diretta social aveva confermato il flirt. Si era già parlato di loro nel 2022, quando la showgirl si era allontanata da Icardi per via dei suoi tradimenti e si era avvicinata sempre a lui. "Ho sentito L-Gante e mi ha detto che stanno aspettando la fine del primo trimestre", ha rivelato il giornalista Pepe Ochoa. Nel pieno del divorzio dal calciatore, la showgirl sarebbe in attesa di un figlio dal nuovo compagno.