La gaffe di Wanda Nara a Bake Off: scambia una torta per un pallone e la distrugge Gaffe per Wanda Nara. L'influencer, conduttrice e showgirl stava partecipando a una puntata di Bake Off Famosos, versione argentina del format in onda anche in Italia, quando ha lanciato una torta a terra dopo averla scambiata per un pallone da calcio.

A cura di Stefania Rocco

Gaffe per Wanda Nara, conduttrice di Bake Off Famosos. La conduttrice, infleiuncer e showgirl stava partecipando alla versione argentina del format – in onda anche sulle reti italiane – quando ha lanciato una torta a terra dopo averla scambiata per un pallone da calcio. Wanda si è accorta troppo tardi dell’errore: la torta, purtroppo, era già stata rovinata. Ilarità in studio con gli aspiranti chef e i giudici che si sono messi a ridere di fronte all’ingenuità dimostrata dalla donna.

La torta troppo realistica confonde Wanda Nara

Sembrerebbe essere stato l’eccessiva realismo della torta a indurre in errore Wanda, nonostante ala sua familiarità con uno sport come il calcio, sport nel quale è immersa da anni in virtù della sua attività di ex procuratrice dell’ex marito Mauro Icardi (al momento la donna sarebbe legata al cantante L-Gante). Nonostante la sua conoscenza della materia, Nara ha commesso un errore di valutazione. La velocità con la quale ha afferrato la torta prima di lanciarla a terra per saggiare la consistenza del “pallone” ha impedito ai colleghi di fermarla in tempo. Il video della gaffe è diventato rapidamente virale.

Wanda Nara ha confermato la relazione con L-Gante

Ingenua gaffe a parte, Wanda continua a essere chiacchieratissima in virtù della movimentata relazione con Icardi. Chiuso il legame con il calciatore, Nara ha recentemente confermato il flirt in corso con il cantante L-Gante. Dopo che i rumors che li riguardano hanno ripreso a circolare, i due hanno deciso di confermare il loro legame nel corso di una diretta Instagram realizzata qualche ora fa. Insieme a una festa organizzata a Buenos Aires dal produttore di Bake Off, Wanda e L-Gante si sono baciati a più riprese di fronte alla fotocamera che telefono che stava trasmettendo la diretta sui social. “Mi ami?”, ha chiesto Wanda al suo nuovo flirt di fronte ai numerosissimi follower. E l’artista ha confermato: “Ti amo”.