Chi è L-Gante, rapper e nuova fiamma di Wanda Nara Wanda Nara dopo la rottura con Mauro Icardi è stata vista spesso in compagnia del rapper argentino L-Gante, con il quale pare ci sia una liaison che ha fatto anche infuriare l’ex marito.

A cura di Ilaria Costabile

L–Gante, fonte Instagram

Dopo aver annunciato la fine della storia con Mauro Icardi, arrivata dopo numerose smentite a presunte crisi tra i due, Wanda Nara è stata paparazzata insieme al rapper argentino L-Gante, il cui vero nome è Elian Ángel Valenzuela e ha 22 anni. Tra i due ci sarebbe una liaison in corso e le ultime apparizioni in un video in cui si mostrano a letto, pubblicato sui social, avrebbero anche suscitato l'ira del campione di calcio, che non ha esitato a commentare.

L–Gante, fonte Instagram

Chi è L-Gante, rapper e nuova fiamma di Wanda Nara

Nato in Argentina il 5 aprile 2000, quindi solamente 22 anni fa, ha iniziato di recente la sua carriera da rapper, raggiungendo un certo successo nel 2020. Significativo è stato il suo contributo nel rinnovare un tipico genere latino americano, la cumbia, introducendo richiami alla musica rap contemporanea, e riscuotendo un enorme seguito nel pubblico giovanile, al punto che il rapper è stato invitato ad esibirsi dal presidente Alberto Fernández. Su Instagram il suo profilo conta 5,2 milioni di follower, e si attesta così come uno dei cantanti più seguiti della sua generazione. Tra i suoi singoli più famosi possiamo citare Bar, Malianteo 420, Combi Nueva, fino ad arrivare a "El ultimo romantico" nel cui video compare anche Wanda Nara. Il suo nome, infatti, è legato a quello dell'influencer ed ex compagna di Mauro Icardi, con la quale avrebbe iniziato una storia d'amore. In passato, L-Gante ha avuto una relazione con Tamara Baez, dalla quale ha avuto una figlia di nome Jamaica.

Il nuovo flirt con Wanda Nara, il video a letto dopo il bacio

Alcune testate argentine avevano diffuso già alcuni rumors su un possibile flirt tra L-Gante e Wanda Nara. Intanto i due erano anche stati avvistati insieme poco dopo l'annuncio della rottura con Icardi, alla fine di uno show tenutosi in una pista da bowling a Quilmes, dove sono stati visti scambiarsi baci appassionati, nonostante la showgirl volesse passare inosservata. Quella che sembrava essere, inizialmente, una collaborazione a fini commerciali, affinché i rispettivi brand di cui si occupano potessero giovarne, si è rivelata qualcosa di più e il video comparso nelle ultime ore, in cui Nara si mostra a letto con il rapper, ha fatto infuriare l'ex marito che secondo quanto riportato dai media spagnoli le avrebbe chiesto di smetterla con questa "farsa mediatica".