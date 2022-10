Icardi spazzato via, Wanda Nara bacia qualcuno nel buio: è il nemico di Maurito Mauro Icardi non avrebbe mai voluto vedere quella scena: la sua Wanda baciata da qualcun altro. Non un uomo qualsiasi: è il suo peggior nemico, il giovane rapper L-Gante.

A cura di Paolo Fiorenza

Mauro Icardi finalmente è sceso in campo sabato scorso con il Galatasaray, la squadra cui lo scorso 8 settembre il PSG lo ha scaricato come un cencio ritenuto ormai inutile. Un prestito secco (che peraltro garantisce ancora al giocatore il principesco ingaggio parigino) che aveva illuso i tifosi del club di Istanbul di essersi portato a casa il bomber spietato dei tempi dell'Inter. Ed invece il tecnico Okan Buruk si è ritrovato tra le mani gli stessi problemi già vissuti da Pochettino sotto la Tour Eiffel, ovvero un attaccante che è l'ombra di quel che era, intrappolato nei tormenti della devastante storia con sua moglie Wanda Nara.

Icardi ha giocato l'intero match perso dal Galatasaray in casa del Kayserispor, senza lasciare alcuna traccia (così come Mertens, ancora a secco in Turchia e lasciato negli spogliatoi nell'intervallo). Testa e cuore del 29enne argentino sono altrove, all'ultimo lacerante strappo della sua vita prodotto dall'uragano Wanda, che dopo aver comunicato in maniera unilaterale via social la loro separazione lo scorso 22 settembre, ha firmato la procura al suo avvocato italiano per rappresentarla "in riferimento al procedimento civile da promuovere dinanzi al Tribunale di Milano ed avente ad oggetto ricorso per separazione dei coniugi".

Mauro Icardi con Wanda Nara quando erano felici

Separazione per ora e non divorzio, visto che Icardi ancora non ne vuole sapere di lasciare andare la sua amata Wanda, la madre delle sue due figlie Francesca e Isabella. Se potesse, tornerebbe indietro disperatamente e cancellerebbe quella maledetta sbandata per l'attrica Eugenia ‘China' Suarez che lo scorso anno diede inizio alla slavina – diventata poi frana – che ha distrutto pezzo a pezzo il suo mondo, fino ad arrivare ad un punto che sembra di non ritorno. Le parole dell'avvocato Ana Rosenfeld spiegano chiaramente perché Wanda ha fatto questo passo ufficiale davanti al tribunale di Milano: "La separazione è ufficiale e legale. Non c'è divorzio, ma c'è separazione. C'è una differenza sostanziale: i due possono fare la loro la vita, perché l'adulterio non è cosa da poco in Italia e può essere una questione di battaglia legale".

Da separati, dunque, nessuno dei due potrà mai usare foto o video dell'altro qualora fosse beccato in atteggiamenti intimi con una terza persona. Ovvero esattamente quello che è accaduto qualche ora fa in Argentina, quando è stata diffusa una foto che mostra Wanda Nara baciare un uomo che non è Icardi e neanche uno qualsiasi. Si tratta del peggior nemico di Maurito in questo delicato frangente della sua vita: il rapper L-Gante, famosissimo in Sudamerica. Lo scorso fine settimana, la 35enne showgirl ha accompagnato il cantante, di 13 anni più giovane, ad uno spettacolo che ha tenuto in una pista da bowling a Quilmes e dopo lo show sono stati scoperti mentre si baciavano.

Il bacio di L–Gante a Wanda Nara

Nonostante Wanda volesse passare inosservata, vestita con una giacca con cappuccio, alcune persone che erano presenti l'hanno ripresa con i loro telefonini e in una delle tante foto e video si vede chiaramente come L-Gante si protenda verso di lei e la baci. Più tardi i due sono stati visti in un fast-food dove hanno fatto colazione.

Un’altra foto che mostra Wanda con la stessa giacca con cappuccio

Insomma, quella che secondo molti – Icardi incluso, come da lui spiegato nel suo sfogo su Instagram della scorsa settimana – era solo una trovata pubblicitaria per spingere i rispettivi business, pare aver preso tutt'altra piega. Durante sua la permanenza a Buenos Aires, dove è impegnata come ospite fisso dell'equivalente argentino del programma ‘Il cantante mascherato', la Nara più volte era stata vista assieme al 22enne rapper, nell'ambito di una reciproca collaborazione: l'imprenditrice ha infatti scelto L-Gante per partecipare ad una campagna per il suo marchio di abbigliamento sportivo, mentre il cantante ha registrato un video musicale assieme a lei. Il tutto è stato documentato con dovizia sui rispettivi social.

Evidentemente la perdurante vicinanza dei due ha generato in loro qualcosa che va oltre. Del resto il video della canzone ‘El ultimo romantico' in uscita tra due giorni, si annuncia bollente a giudicare dall'anticipazione appena diffusa dal rapper: lo si vede avvinghiato a letto con Wanda, in effusioni dalla carica sensuale altissima. A chi gli ha scritto che "questa parte del video è l'unica cosa che vedremo reale di questa storia d'amore inventata dalla stampa", L-Gante ha risposto: "Non si saprà mai".

La risposta di L–Gante su Instagram

E tuttavia la foto del bacio in tutt'altro contesto, in quel caso privato, dice altro. Racconta quello che Icardi mai avrebbe voluto vedere. Non con quel rapper che odia perché "non è la nostra gente", volendo rimarcare che mai avrebbe pensato che la sua Wanda avrebbe potuto avere qualcosa da spartire con uno così diverso da lui, da loro.

Wanda Nara e L–Gante, 35 anni lei, 22 lui

Maurito nella sua diretta Instagram ha detto che l'ha "sempre difesa, ma siamo arrivati a un punto che è indifendibile. È lo zimbello del mondo intero". Forse però dovrebbe cominciare a capire che la realtà virtuale che sta difendendo da mesi, quell'amore esibito quotidianamente sui social, ormai è andato in frantumi in maniera irreparabile. "Mauro, abbi un po' di amor proprio, un po' di orgoglio. Prova a volerti bene di più", gli scrivono sotto i suoi post per cercare di svegliarlo da un incantesimo che gli sta distruggendo vita e carriera.