Wanda Nara annuncia la separazione da Icardi: “Voglio che lo sappiate da me”. È l’ennesima crisi Mauro Icardi e Wanda Nara si separano. L’annuncio dopo giorni di indiscrezioni e smentite, arriva proprio dalla classe 1986 argentina.

A cura di Marco Beltrami

Tanto tuonò che piovve. Dopo giorni di indiscrezioni su possibile nuove rotture, con tanto di smentite, Wanda Nara ha deciso di uscire allo scoperto con un laconico messaggio sui social. In una delle sue stories su Instagram, l'argentina ha annunciato la separazione con Mauro Icardi. Una nuova crisi, che però a giudicare dalla presa di posizione perentoria potrebbe essere definitiva. Il tutto poche settimane dopo l'inizio della nuova vita in Turchia del centravanti, dopo la conclusione turbolenta dell'avventura al PSG.

Dopo 8 anni di matrimonio, e due figlie, la storia d'amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara che ricopre anche il ruolo di agente del centravanti, sembra essere arrivata al capolinea. D'altronde la sensazione che qualcosa tra i due si fosse rotto, già durante il famoso caso scoppiato circa un anno fa e diventato una vera e propria telenovela che aveva destabilizzato anche i vertici del club della Tour Eiffel, è molto forte. In quell'occasione tutto era nato dai messaggi galeotti del calciatore per il più classico dei triangoli con la China Suarez. Un polverone a tinte rosa, con la fuga di Wanda da Parigi destinazione Milano, e i tentativi disperati del marito di recuperare la situazione, mettendo anche da parte i suoi impegni lavorativi con i bleus.

Dopo diverse settimane, post sui social, e dichiarazioni più o meno concordate, in quell'occasione arrivò la pace e il tentativo di ricominciare. La tranquillità però a quanto pare per i due è stata solo momentanea visto che ultimamente si è parlato di un nuovo momento di difficoltà tra i due, alimentata anche da alcuni indizi social come il parlare al passato di Wanda nel rispondere alle domande dei fan sulla sua storia d'amore. Senza dimenticare anche il post relativo alle previsioni dell'oroscopo: "Come finirai questo 2022? Sagittario: single".

Un atteggiamento diverso rispetto a quello di Maurito che invece ad una domanda di un tifoso in una stories di Instagram, ha smentito con decisione le voci su una separazione dalla moglie: "Come già mille volte mi è stato chiesto, andiamo a chiarirlo fin dall'inizio. NO! Non siamo separati. Sta finendo questo impegno lavorativo che ha preso in Argentina e tra pochi giorni la ritroveremo a casa, perché sia ​​a me che ai bambini manca molto. Ovviamente i programmi di gossip e gli spettacoli vendono la menzogna di due personaggi pubblici come noi. Ma ci siamo più che abituati e a volte ci piace giocare un po' con così tante sciocchezze che loro inventano e di tanto in tanto le alimentiamo. Ti amo, Wanda Nara". E come se non bastasse poi ha aperto alla possibilità di mettere in cantiere un altro figlio.

Il post di Wanda in cui annuncia la separazione

Poche ore dopo il lungo messaggio di Icardi, ecco che Wanda Nara ha di fatto smentito quanto dichiarato dal compagno: "È molto doloroso per me vivere questo momento, ma data la mia esposizione con la situazione che sta trascendendo e le speculazioni dei media è preferibile che lo sappiate da me. Non ho altro da chiarire e non ho intenzione di fornire alcun tipo di dettaglio su questa separazione. Per favore, vi chiedo di capire non solo per me, ma anche per i nostri figli".

Ecco dunque che Mauro Icardi ha cancellato la storia in cui smentiva i rumours, ormai inutile, compresa quella in cui mostrava lo screenshot di una chat in cui la moglie manifestava la volontà di volerlo abbracciare. Sarà una crisi definitiva? O si tratterà magari di un altro, l'ennesimo colpo di teatro? Il modo in cui questa volta Wanda si è espressa, sembra lasciare pochi margini sulla sua reale volontà. Forse è arrivato il momento di mettere il punto ad una storia d'amore che ha fatto parlare di sé per anni.