Wanda Nara pubblica la chat Whatsapp con Mauro Icardi: c’è il messaggio di un’altra donna Nuova puntata dell’infinita telenovela in casa Icardi, con Wanda che mostra pubblicamente l’ultimo tentativo d’approccio della China nei confronti di Maurito.

A cura di Alessio Pediglieri

La China Suarez è tornata alla carica di Maurito Icardi ma ha trovato il classico ‘terzo incomodo' a rovinare le uova nel paniere, Wanda Nara. La moglie-procuratrice dell'attaccante argentino ha pubblicato senza indugio il nuovo affondo della bella show girl che già aveva minato mesi fa il matrimonio di Maurito e Wanda: il messaggio che la China ha inviato a Icardi per potersi vedere a Parigi, ben sapendo che in questi giorni Wanda è impegnata a promuovere le sue attività in Argentina.

Tutto si è consumato ad inizio di aprile ed è venuto alla luce questa settimana grazie alla scelta di Wanda Nara di non tacere sul nuovo tentativo di approccio verso suo marito, mostrando via social il messaggio incriminato e contemporaneamente dando conferma che tra lei e Maurito non ci sono più segreti: appena accade qualcosa di strano lui la informa subito come testimonia la vicenda, perché la fotografia pubblicata da Wanda non è altro che lo screenshot del proprio Whatsapp che Icardi le ha puntualmente mandato.

Una vicenda intricata come una vera e propria soap opera, condita da retroscena improvvisi, storie di amori e di amanti e tortuose vie vendicative che hanno sempre appassionato e stanno appassionando non solo i milioni di fan iscritti ai profili social di Wanda e Mauro, ma anche tantissimi tifosi. Dopotutto, le ripercussioni sulla vita professionale dell'attaccante del Paris Saint Germain sono all'ordine del giorno e in passato hanno portato lo stesso Icardi a pensare di mollare tutto pur di non essere mollato dalla sua Wanda.

Oggi, dopo il tormento sul divorzio, le liti familiari e la riappacificazione ad intermittenza fino all'attuale sereno, in casa Icardi sembra non esserci più spazio per bugie, mezze verità o sotterfugi. Così, quando è arrivato il messaggio sul telefonino di Maurito, lo scorso 7 aprile, Wanda ha deciso di mostrare tutto a tutti. "Quando ero a Buenos Aires, Mauro mi ha inviato uno schreenshot di un messaggio. Confido nell'amore della mia famiglia. Per me la questione è chiusa. Mio marito mi dice tutto…", ha fatto sapere l'imprenditrice-agente, dopo il fatto, calcando poi la mano sulla rivale amorosa: "Non le importa di niente e di nessuno, ha ferito molte famiglie. Io sarò anche molto femminista ma lei è davvero cattiva: mi aspetto di tutto, mi aspetto il peggio da lei".

Wanda ha inviato lo screenshot incriminato ad una famosa trasmissione argentina, attraverso l'amico opinionista Luli Fernandez cui ha dato mandato poi per mostrare in Tv il messaggio della China che avrebbe provato a utilizzare anche un ulteriore escamotage per contattare il ‘suo' Maurito: a quanto sembra, infatti, si sarebbe messa in contatto con l'attaccante utilizzando il cellulare di un suo amico dopo che il calciatore del Paris Saint-Germain, su richiesta esplicita di Wanda, aveva bloccato ovunque l'attrice. "Hola?", si legge nello screenshot alla chat Wahtsapp dell'ex Inter da parte dell'amico che si era prestato ad attivare una conversazione. Tanto è bastato perché Maurito avvisasse Wanda: "È una sciocchezza ma voglio raccontartela lo stesso", aggiunge con la moglie che non perde apparentemente la calma di fronte all'evidente nuovo tentativo di approccio: "Riposati, ne parliamo domani".

E il domani è stato il giorno della pubblica gogna verso la China, con Wanda che aveva già da tempo affermato che "Ora Mauro mi dice tutto", passando dalle parole ai fatti con la prova inconfutabile del messaggio. Ma non è finita qui, perché c'è chi sostiene che questa ossessione di Wanda per la China, stia davvero compromettendo il rapporto con Icardi visto che in Argentina sostengono che la platinata moglie dell'attaccante abbia deciso di pubblicare il tutto senza avvisare il marito, che si sarebbe infastidito non poco. E con l'arrivo in Europa della China Suarez a Madrid nei prossimi giorni dal momento che è stata invitata a consegnare le statuette ai Platinum Awards, si potrebbe sviluppare un nuovo capitolo di questa telenovela, oramai infinita.