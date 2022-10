Wanda Nara e il gossip con L-Gante dopo la separazione da Icardi, lui: “Ci stiamo conoscendo” Wanda Nara dopo la separazione da Mauro Icardi ha intrapreso una conoscenza con il rapper e cantante argentino L-Gante. È lui a confermare il gossip che circola da giorni: “Ci stiamo conoscendo”.

A cura di Gaia Martino

Wanda Nara pare abbia messo definitivamente un punto alla storia d'amore con Mauro Icardi. Dopo l'annuncio della separazione con il calciatore arrivato poche settimane fa, il rapper e cantante argentino a cui le era stato attribuito un flirt, L-Gante, ha confermato di aver intrapreso una conoscenza con la showgirl. I messaggi intrisi di passione di Icardi non sarebbero serviti a nulla: da settimane si parla di una relazione tra Wanda Nara e il cantante classe 2000, avvistati insieme più di una volta e protagonisti di una campagna pubblicitaria – condivisa sui social dall'argentina – nella quale hanno posato insieme. A spegnere ogni rumor è stato lui, ospite del programma tv di Mirtha Legrand, La noche de Mirtha: "Ci stiamo conoscendo".

L-Gante e Wanda Nara si stanno conoscendo

Ospite della trasmissione La noche de Mirtha, L-Gante ha rilasciato alcune rivelazioni importanti riguardo il suo rapporto con Wanda Nara. Dopo aver posato insieme per la linea di abbigliamento sportiva della showgirl, Wanda Nara Sport, erano circolate le prime voci riguardo un presunto flirt. Interrogato dalla conduttrice e dai suoi ospiti lo scorso 8 ottobre – "La domanda è: “Stai con Wanda o no?" – ha confessato: "La sto conoscendo, non la conosco. Ci stiamo conoscendo".

La conduttrice ha provato ad entrare più a fondo nel loro rapporto chiedendogli se si fosse innamorato. "Troppo presto per innamorarsi, mi sono innamorato di una sola donna nella mia vita ed è stata l'unica ragazza che ho avuto", ha detto riferendosi alla madre di sua figlia prima di aggiungere, stando a quanto riportato da Whoopsee: "Ci stiamo conoscendo perché fino a poco tempo fa non la conoscevo e ora la sto conoscendo".

Chi è L-Gante, il nuovo flirt di Wanda Nara

L-Gante, nome d'arte di Elian Ángel Valenzuela, è un rapper e cantante argentino nato il 5 aprile del 2000. I suoi video su YouTube totalizzano centinaia di milioni di visualizzazioni: ha iniziato a conquistare il successo tra il dicembre 2020 e il 2021, quando il suo singolo con PapuDj, L-Gante RKT, ha debuttato nella Billboard Hot 100 argentina e ha raggiunto il secondo posto. Sempre nel 2021 è stato nominato "Artista nel mese", a maggio, da Billboard Argentina. Lo scorso è stato un anno importante per lui non solo per il successo, anche per la nascita di sua figlia, Jamaica, nata dall'unione con Tamara Baez da cui si sarebbe separato da non molto. Sei giorni fa ha scritto "La quiero" nella didascalia del post che lo ritrae insieme alla showgirl argentina: