Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme dopo la separazione, la foto con la figlia Isabella Mauro Icardi e Wanda Nara hanno condiviso una foto su Instagram che li ritrae di nuovo insieme. Nonostante la separazione e la nuova storia della showgirl con il rapper L-Gante sarebbero rimasti uniti per amore dei figli: festeggiano il compleanno della figlia Isabella.

A cura di Gaia Martino

Il loro matrimonio sembra ormai capitolo chiuso dopo le fotografie e la relazione della showgirl, in parte confermata, con il rapper L-Gante. Wanda Nara e Mauro Icardi però sono rimasti apparentemente uniti per l'amore dei loro figli: in occasione del compleanno di Isabella si sono rivisti e hanno scattato una foto di famiglia pubblicata sui social.

La foto di Wanda Nara e Icardi insieme

Wanda Nara e Mauro Icardi hanno condiviso un post nelle ultime ore che li ritrae insieme per la festa di compleanno della figlia Isabella che ha spento 6 candeline.

"Auguri alla mia piccola, un amore che illumina così tanto le nostre vite con la sua gioia e la sua personalità così bella. Che tu possa continuare a crescere sempre così felice e in salute, sei la mia piccola principessa e lo sarai sempre, indipendentemente da quanto crescerai. Ti amo vita mia, con tutto il cuore. Mamma" ha scritto la showgirl argentina come didascalia al post. Anche papà Mauro ha dedicato alcune parole alla sua Isabella: "Buon compleanno, sei anni di puro amore e allegria. Ti amo tanto".

Nessuno dei due ha fatto riferimento alla separazione, ma nelle ultime ore il calciatore ha condiviso tra le sue stories una foto del passato che lo ritrae vicino alla sua ormai ex moglie. 27.10 si legge, la data della nascita della loro secondogenita.

Wanda Nara sta frequentando il rapper L-Gante

Poche settimane fa il rapper L-Gante, dopo aver annunciato di aver intrapreso una conoscenza con la showgirl argentina, ha condiviso tra le sue stories un video mentre è a letto con lei. Una conferma della loro storia d'amore che allontanerebbe l'idea che Wanda Nara e Mauro Icardi possano tornare insieme, nonostante il calciatore ne stia soffrendo. Dopo aver visto le immagini social, avrebbe chiamato la sua ex moglie: "Le ha chiesto di tornare in Turchia e farla finita con questa farsa mediatica, è arrabbiato e triste".