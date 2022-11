Wanda Nara su Mauro Icardi: “Mi sono sentita tradita. Ho firmato la separazione, non torno indietro” A Verissimo, Wanda Nara ha raccontato tutti i retroscena della crisi con Mauro Icardi. La procuratrice sportiva ha anche svelato di avere firmato la separazione.

Wanda Nara ha partecipato alla puntata di Verissimo trasmessa domenica 6 novembre. La trentacinquenne argentina ha rotto il silenzio sulla crisi con il marito Mauro Icardi. Se in alcuni frangenti ha parlato di "pausa" e si è dimostrata aperta alla possibilità che le cose possano cambiare in futuro, in altri è stata perentoria: "Non torno indietro". Ecco quanto ha dichiarato.

Wanda Nara rompe il silenzio sulla crisi con Mauro Icardi

Wanda Nara, a Verissimo, ha parlato a lungo della crisi con Mauro Icardi. Silvia Toffanin le ha chiesto senza mezzi termini: "Il matrimonio è finito?". Wanda Nara, allora, ha fatto sapere che lei e il calciatore si sono lasciati due mesi fa:

Possiamo dire che siamo in pausa. La verità è che da due mesi non stiamo insieme. Però ci sentiamo tutti i giorni, prima di entrare in studio stavo parlando con lui. Abbiamo cinque bambini, perché lui ha adottato i miei tre figli. Quando ho iniziato la relazione con Mauro erano piccolissimi. Quello che mi ha fatto innamorare di lui è che ha conosciuto una mamma con tre bambini e lui, subito, ha fatto da papà, anche se loro avevano un papà. Maxi (Lopez, ndr) adesso che ha lasciato il calcio, è più presente con i bambini.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono in buoni rapporti

La procuratrice sportiva, poi, ha fatto sapere che dopo essere rimasta "traumatizzata" dalle modalità del divorzio con Maxi Lopez, in questo caso ha preferito prendersi tutto il tempo per "fare le cose bene". Quindi ha spiegato che hanno avviato la separazione, perché una persona esterna possa aiutarli ad organizzarsi con i bambini:

Abbiamo iniziato la separazione per organizzare il discorso dei bambini. Sono una mamma molto organizzata. Per i giorni in cui vederli, per queste cose qua. Abbiamo un'avvocata che ci parla con il cuore in mano, che vuole bene a tutti e due. È per capire come andare avanti perché io lavoro in Argentina, lui in Turchia, il suo contratto a Parigi continua, i bambini vogliono rientrare in Italia.

Perché Wanda Nara e Icardi si sono lasciati

Ma cosa è successo tra Wanda Nara e Icardi? Sulla fine della loro storia, pesa l'ombra di un incontro tra il calciatore e un'altra donna. Wanda ha spiegato: "Quando abbiamo iniziato a litigare, quando ho iniziato a sentire che non c'era più pace dentro casa, ho pensato fosse meglio mettere uno stop perché per me la priorità sono i bambini. Magari vediamo cosa succederà più avanti o magari no". E ha aggiunto:

Se c'è stato un tradimento? Ho trovato cose che non mi sono piaciute, dei messaggi, da lì è iniziato a cambiare tutto. Ho parlato con lui e Mauro è uno che ti dice la verità anche se ti fa male. Mi ha detto che aveva visto una persona, mi ha detto tutto lui. È una ragazza che in Argentina ha avuto tante altre storie con persone che erano in coppia. A me non interessava che Mauro mi dicesse se fosse successo o meno qualcosa, per me era grave che lo avesse fatto con una persona così. Mi sono sentita tradita. Lui ha provato a risolvere la situazione, ma quando una cosa si rompe è difficile metterla a posto. Io non sono moderna su queste cose. Ho perso un po' la fiducia. Abbiamo provato per un anno a stare bene, ma la pace non c'era.

Cinque giorni dopo avere appreso dell'incontro tra Mauro Icardi e un'altra donna (che secondo il gossip sarebbe l'attrice Eugenia ‘China' Suarez), un amico le avrebbe passato il telefono dove – in videochiamata – c'era proprio la donna in questione: "Io ero con Mauro e con i bambini. Mi ha fatto male, mi sono sentita tradita".

Wanda Nara smentisce il flirt con L-Gante

Wanda Nara ha colto l'occasione per smentire di avere un flirt con L-Gante. Ha spiegato di averlo conosciuto per lavoro:

Io non ho tradito Mauro. Con L-Gante ho fatto uno shooting fotografico per un marchio di vestiti sportivi. Ha funzionato, hanno venduto quasi tutto in due giorni e il manager di L-Gante mi ha chiesto di partecipare al suo videoclip. Da lì è nato tutto. Quelle erano le immagini del videoclip.

Wanda Nara e Icardi oggi

Infine, Wanda Nara ha spiegato cosa prova per Mauro Icardi oggi: "Lo amo, per me è la persona più importante in questo mondo. Lui sa che io ci sarò sempre. Non è vero che non sarò più la sua procuratrice. Se mescolare lavoro e vita privata ha rovinato il rapporto? Può essere, a volte devo fare delle scelte con cui lui non è d'accordo. È un mondo difficile quello in cui lavoro, mi hanno mandato a quel paese in tutti i modi. Si ammazzano". E ha chiarito: