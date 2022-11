Wanda Nara sarà a Verissimo: le prime parole sulla crisi con Mauro Icardi Esclusiva da urlo per Verissimo che domenica 6 novembre intervisterà Wanda Nara, pronta a raccontare la sua verità sulla separazione da Mauro Icardi.

Verissimo non smette di stupire. Per quella che sembra essere la stagione della definitiva maturazione, del salto di qualità, per la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, viene annunciata una nuova esclusiva: l'intervista a Wanda Nara. La showgirl parlerà per la prima volta in via ufficiale e in televisione della separazione da Mauro Icardi. Rompe il silenzio la bella Wandita e dopo aver archiviato due matrimoni, ora si gioca la terza grande storia d'amore con L-Gante. L'appuntamento con Wanda Nara a Verissimo è per domenica 6 novembre alle ore 16.30.

La fine con Mauro Icardi, l'inizio con L-Gante

Dopo aver annunciato la fine della storia con Mauro Icardi, Wanda Nara è stata paparazzata insieme al rapper argentino L-Gante, il cui vero nome è Elian Ángel Valenzuela e ha 22 anni. Tra i due ci sarebbe una relazione molto forte: le apparizioni a letto dei due hanno suscitato la rabbia di Mauro Icardi che non si è tirato indietro nell'agire, pare che avrebbe telefonato a Wanda Nara. Successivamente, Wanda Nara ha ufficializzato la fine della loro relazione.

Le anticipazioni di Verissimo: puntate del 5 e 6 novembre

Il 5 e il 6 novembre, alle ore 16.30, Silvia Toffanin conduce il doppio appuntamento con “Verissimo”. Queste saranno le interviste del sabato: ci sarà una delle protagoniste più longeve e amate della soap di Canale 5 “Beautiful”, Katherine Kelly Lang, ossia la mitica Brooke Logan. Verrà anche Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, per raccontare il suo momento difficile. Ci sarà anche la simpatia dell’attrice comica Paola Minaccioni. Infine, in studio, la vita e la carriera di Enrica Bonaccorti e l’attore Stefano Fresi, tra pochi giorni in sala con il film “The Land of dreams”.

Nella puntata di domenica, oltre a Wanda Nara, ci saranno Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, insieme condurranno la nuova edizione di Zelig. Dal Grande Fratello Vip arriva Amaurys Perez. Ci sarà anche la madre di Nadia Toffa, Margherita Rebuffoni. Momento fiori d'arancio con la neo sposa Angela Melillo e le sue damigelle: Samantha De Grenet, Matilde Brandi, Milena Miconi, Manila Nazzaro e Gabriella Labate.