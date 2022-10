Wanda Nara a letto con L-Gante, la reazione di Icardi alla foto in cui la ex sembra nuda Wanda Nara e L-Gante hanno condiviso un breve video nel quale appaiono insieme a letto, apparentemente nudi. La furiosa reazione di Mauro Icardi di fronte al filmato condiviso dalla ex moglie.

A cura di Stefania Rocco

Per Wanda Nara, il lungo legame con Mauro Icardi è da considerarsi certamente finito, addirittura già archiviato. Lo dimostra, tra le altre cose, il breve filmato condiviso dall’imprenditrice argentina tra le sue Instagram story. A postare il video in questione è stato L-Gante, il rapper con il quale la bella Wanda starebbe vivendo una storia d’amore. Le immagini mostrano Wanda e L-Gante insieme a letto, apparentemente nudi. Dopo la foto del bacio di qualche giorno fa, il video rappresenta una ulteriore conferma: Wanda considera chiuso il rapporto con il padre delle sue figlie e ha già voltato pagina.

La reazione di Mauro Icardi dopo il video di Wanda Nara

Secondo quanto riferito da Juan Etchegoyen a Mitre Live, la reazione di Icardi non si sarebbe fatta attendere: “Icardi ha telefonato subito a Wanda, le ha chiesto di tornare in Turchia e farla finita con questa farsa mediatica. Mauro non sa più che parole usare: è arrabbiato e allo stesso tempo triste. Il Galatasaray non è contento di quello che sta combinando l'attaccante, che in questo modo rischia di finire la sua carriera prima del previsto”.

Wanda Nara ha annunciato la separazione

È stata Wanda Nara ad annunciare la separazione da Mauro Icardi. Il calciatore del Galatasaray ha tentato fino alla fine di frenare le indiscrezioni circa la decisione della moglie di mettere la parola fine al loro rapporto.Ci ha provato finché è stata la stessa Wanda, con un post su Instagram, ad annunciare di avere deciso di lasciare il compagno: “Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Però vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno uscendo è meglio che si sappia da me. Non ho niente di più da dichiarare e non darò alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma soprattutto per i nostri figli”.