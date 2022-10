Icardi non si arrende: “Ti amo Wanda”. Ma vicino al suo messaggio spunta il cuore di un altro uomo Mauro Icardi resta disperatamente avvinto al suo amore per Wanda Nara, anche dopo l’annunciata separazione. Ma spunta un cuore vicino al suo: è un altro uomo.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo il viaggio a sorpresa – e segreto, prima che i media argentini lo rivelassero – fatto da Mauro Icardi nello scorso fine settimana a Buenos Aires da Istanbul, il 29enne attaccante di Rosario ha fatto ritorno in Turchia e ha ripreso gli allenamenti col Galatasaray in vista del prossimo impegno della squadra della capitale. L'ennesimo irrompere nella sua carriera del tumultuoso rapporto con la moglie Wanda Nara ha gettato ulteriori nubi sull'Icardi calciatore, ormai una pallida copia di quel che era.

La storia su Instagram con la ripresa degli allenamenti di Icardi

Da quando è stato scaricato dal PSG in prestito al Galatasaray a inizio settembre, espulso come un corpo estraneo dal club che lo aveva pagato 50 milioni all'Inter due anni fa, Icardi ha giocato solo 28 minuti nella squadra giallorossa, con zero reti e un cartellino giallo all'attivo. La misteriosa fuga in Argentina – che gli ha fatto saltare il match di campionato pareggiato contro l'Adana Demirspor – è stata poi giustificata dall'allenatore Okan Buruk con un leggero infortunio, che tuttavia non ha impedito al giocatore lo sbattimento di un volo transoceanico con annesso jet lag, senza contare le voci sulla sua partecipazione di nascosto ad un programma televisivo, la versione argentina del ‘Cantante mascherato' (di cui è ospite fisso Wanda Nara), di cui avrebbe registrato una puntata col costume da pupazzo d'ordinanza.

A due settimane dall'annuncio unilaterale della loro separazione fatto da Wanda Nara, con le voci sulle pratiche di divorzio ben avviate e i profili social della moglie ripuliti di ogni traccia di lui, Icardi sembra vivere in un mondo tutto suo in cui lui per primo si sforza di credere che il loro amore sia ancora vivo, scrivendo messaggi intrisi di passione per Wanda (sempre taggata, senza avere mai una risposta o un emoji) e volendo mostrare a tutti che il matrimonio è ancora in piedi. Secondo molti il viaggio in Argentina sarebbe stato il tentativo disperato di riconquistare la moglie, ma nel silenzio perdurante di quest'ultima resta la sensazione che Maurito stia girando un film esclusivamente da solo.

Mauro Icardi e Wanda Nara quando le cose andavano bene

Sensazione condivisa dal fiume di commenti sotto il suo ultimo post su Instagram, in cui ha pubblicato l'ennesima foto risalente a tempi felici con Wanda: un atteggiamento scollegato dalla realtà – e da quel lavoro di calciatore che tuttora gli porta in banca tanti milioni anche quest'anno – che gli ha fatto arrivare parole sarcastiche, ma anche di pena. "Amati un po' Mauro", "Rispettati come essere umano", "Ho una psicologa che è bravissima","Lascia questa donna, valorizza te stesso, sii felice", "Non ti ami nemmeno un po', vai in giro a supplicarla anche per terra": questi e tantissimi altri commenti spargono sale sulla sua ferita.

Icardi fatto a pezzi dai commenti al suo ultimo post

Oltre a pubblicare post e storie sui propri profili social, Icardi commenta anche i post di Wanda in maniera smielata (non ricevendo ovviamente nessuna risposta da lei), come è accaduto dopo il suo ritorno in Turchia: "Sempre splendente di quella bellezza radiosa -ha scritto – Si vede che la sorpresa del fine settimana ti ha fatto bene. Ultima settimana di sforzi, continua a brillare con tutto. Ti amo". Icardi dunque fa capire (o spera…) che dopo che Wanda avrà finito i suoi impegni televisivi in Argentina tornerà in Turchia per riunire la famiglia davanti al focolare domestico, assieme alle piccole Francesca e Isabella.

Il tutto accompagnato dai soliti emoji di cuori e quant'altro. Ma vicino al suo messaggio è spuntato quello di qualcun altro, decisamente più sintetico: un cuore fiammante e via, come fa sempre ormai da tempo per tutti i post di Wanda Nara. Si tratta di L-Gante, 22enne rapper argentino i cui video totalizzano centinaia di milioni di visualizzazioni su You Tube.

I commenti di Icardi e L–Gante l’uno vicino all’altro

Da settimane si rumoreggia di una relazione tra la showgirl e il cantante, avvistati assieme in più di un'occasione, e la stessa Wanda ha postato foto e video con lui, pur smentendo qualsiasi coinvolgimento sentimentale. Pare che i due stiano registrando una canzone assieme (è spuntata un'immagine che lo proverebbe), fatto sta che il rapper mette cuori su cuori… e lui sì che è vicino a Wanda per davvero, non in un universo parallelo.