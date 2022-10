Icardi vestito segretamente come un pupazzo: la verità sul viaggio in Argentina da Wanda Mauro Icardi sarebbe volato di nascosto in patria per mettersi addosso un costume da pupazzo: l’ultima verità dei media argentini, mentre la carriera del calciatore è sempre più a picco.

A cura di Paolo Fiorenza

Il misterioso viaggio lampo di Mauro Icardi in Argentina dello scorso fine settimana non ha fatto altro che addensare nuove nubi sul futuro professionale di un calciatore che a 29 anni sembra davvero l'ombra del bomber implacabile che all'Inter aveva messo a segno 124 gol in 219 partite. L'invadente presenza della moglie-agente Wanda Nara – i cui commenti televisivi a Milano lo fecero cadere in disgrazia presso spogliatoio e società, prima privandolo della fascia di capitano e poi facendolo finire ai margini della squadra, con conseguente cessione al PSG nel 2019 – è stata una costante della vita e di riflesso nella carriera dell'attaccante argentino.

A Parigi è stata la devastante crisi del matrimonio della coppia – verificatasi alla fine dello scorso anno, con tutto quello che ne è seguito nei mesi successivi (il balletto del lasciarsi e riprendersi dei due in mezzo a tutte le rivelazioni sul tradimento di lui con la China Suarez) – a mettere la parola fine alla sua esperienza sotto la Tour Eiffel, quando peraltro era diventaro un panchinaro fisso in un attacco formato da gente come Messi, Neymar, Mbappé e all'epoca Di Maria.

Mauro Icardi e Wanda Nara apparentemente felici meno di un mese fa dopo il passaggio al Galatasaray

Scaricato a settembre in Turchia in prestito al Galatasaray, Icardi con la sua nuova squadra ha finora giocato solo 28 minuti in partite ufficiali, entrando in campo nel secondo tempo contro il Konyaspor (zero gol e un cartellino giallo). La rete segnata in amichevole durante la sosta per le nazionali sembrava una buona premessa per il suo inserimento a pieno regime nella squadra allenata da Okan Buruk, ma poi pur avendo partecipato all'allenamento del giovedì, l'argentino la scorsa settimana è sparito dall'elenco dei convocati per il match in casa dell'Adana Demirspor, facendo perdere le tracce di sé.

Dopo qualche ora è saltata fuori la verità: Icardi era volato in Argentina per incontrarsi con Wanda e probabilmente implorarla per l'ennesima volta di non dare seguito alla sua sbandierata volontà di separarsi. Un tentativo disperato, condotto all'insaputa della moglie, con l'avvocato Ana Rosenfeld a fare da mediatrice. Le voci su quanto accaduto realmente si sono susseguite nella maniera più disparata, con l'ipotesi opposta che invece il giocatore fosse andato a Buenos Aires per firmare il divorzio. Quello che è certo è che nel silenzio social della moglie sulla vicenda, dopo l'annuncio della separazione di due settimane fa, Maurito non ha mai smesso di postare manifestazioni d'amore per la sua Wanda, come se nulla fosse accaduto e il matrimonio fosse ancora saldo.

Un mondo parallelo, in cui anche le videochiamate e le chat con la moglie diventano prove di un legame che non può e non vuole finire e in cui lui continua a mettere cuoricini sotto i post di Wanda (che sono di tutt'altro argomento). Fino a postare la sua ennesima risposta al mondo sul tema, ovvero che dal suo punto di vista va tutto bene: una storia su Instagram pubblicata dall'aereo con cui ieri ha lasciato Buenos Aires, confermando dunque lui stesso il viaggio. "Tornando felice", scrive a corredo della foto, sordo e cieco al caos che lo circonda, in cui ancora una volta il rapporto tormentato con la sua Wanda sta rischiando di travolgere la sua carriera.

La storia posta da Mauro Icardi su Instagram nel lasciare Buenos Aires

Ma è davvero questa la verità sul suo viaggio? O c'è dell'altro, ancora più nascosto? Secondo il portale argentino Gente, Icardi non si sarebbe recato in patria (soltanto) per uno scenario collegato alle vicende tumultuose del suo matrimonio, ma per una partecipazione segreta ad un programma televisivo, Quién es la Máscara, ovvero l'equivalente argentino del nostro Cantante mascherato. Wanda è ospite fisso dello show, come sta ampiamente documentando da giorni sui suoi social, e dunque sarebbe comunque coinvolta come agente del giocatore nella sua partecipazione.

Wanda Nara è ospite fissa del programma

Dall'ambiente della showgirl è trapelato che Icardi sarebbe volato in Argentina per mettersi addosso uno dei costumi da pupazzo con cui i concorrenti partecipano allo spettacolo e per registrare segretamente la propria puntata, che poi andrà in onda in un prossimo futuro. In tutto questo ci sarebbe anche un contratto da calciatore col Galatasaray, ma a sentire la versione ufficiale del tecnico Buruk, Icardi nello scorso fine settimana era infortunato…