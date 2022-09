Icardi litiga con Wanda su Whatsapp e pubblica la chat: “Dove sei bugiardo?”, “Sei tossica” Mauro Icardi pubblica sui social le chat con Wanda: “Dici di essere single, ma sei tossica livello 1000”. Poi la foto della videochiamata: “TI amo”.

A cura di Vito Lamorte

A tre giorni dall'annuncio della separazione, continuano a far discutere la relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Il matrimonio tra i due ha sempre vissuto molto sui media e le vicenda familiari sono state spesso trattate come situazioni da poter risolvere in pubblico senza troppi problemi: dopo poche ore dall'annuncio della showgirl e imprenditrice argentina, l'ex capitano dell'Inter ha mostrato un nuovo lato della loro attuale relazione sui social network e ha pubblicato le conversazioni private che ha avuto con la sua ex moglie nelle scorse ore.

Tutto in pubblico, senza filtri. Ma pochi istanti dopo ecco che arriva la pace. Dov'è la verità in tutto questo? Ma andiamo per ordine. Nel primo pomeriggio l'attaccante del Galatasaray ha pubblicato, in maniera abbastanza sorprendente tre stories in cui provava a mostrare che, nonostante l'annuncio, Wanda Nara cercasse ancora dei contatti con lui. Una situazione che sembrava irreversibile finché sono sparite quelle stories e ne sono apparse altre, con l'ultima che vede i due in videochiamata.

"Sei single, o dici di esserlo, ma sei tossica", ha scritto Maurito pubblicando il primo screenshot della chat con Wanda sul suo profilo di Instagram. In un'altra stories pochi istanti dopo ha mostrato ciò che lei gli ha scritto: la (ex?) moglie le ha chiesto dove fosse e perché aveva deciso di uscire invece di dormire con il bambino ma il giocatore del Galatasaray ha risposto che non le doveva una spiegazione perché lei l'ha lasciato e ha incalzato "Adesso vuoi gestire anche la mia vita anche da separati?".

"Perché sei una bugiardo, da sposato e da single", ha ribattuto Wanda sempre nello stesso screen e Maurito ha risposto in maniera puntuale "Siamo uguali!". Una vicenda con contorni davvero poco chiari sotto tanti punti di vista.

Con tono minaccioso, la madre delle figlie di Icardi ha scritto con torno minaccio e senza esitazione: "Non me lo vuoi dire? Ok, peggio per te ”. La risposta di Maurito è stata: "Quanto sei tossica!".

La terza stories, poi cancellata, non era una chat tra loro ma mostrava la chiamata in entrata e a corredo vi era una scritta ‘Tossica livello 1000'. Tutto finito? Storia ormai ai titoli di coda? Nulla di tutto ciò.

Appena 9 minuti dopo questi messaggi, che sembrano chiudere ogni speranza di ricucire la relazione, ecco che Mauro Icardi ha pubblicato la foto di una videochiamata e ha scritto ‘Ti amo Toxi'.

Dal profilo del calciatore sono sparite le stories precedenti e ne sono spuntate altre tre nuove di zecca, con questa finale a chiudere la serie.

La situazione tra i due continua ad essere molto confusa e non si capisce bene il confine tra il reale e la soap opera, perché entrambi appaiono come degli attori in una recita già scritta e con ruoli semplicemente da interpretare.