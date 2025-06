video suggerito

Roberto Baggio idolatrato da Messi con un messaggio bellissimo: non parla così di nessun altro Baggio ha regalato a Messi un cimelio inestimabile per sancire l'amicizia che dura da oltre un decennio: l'incontro emozionante all'esordio dell'argentino al Mondiale per Club.

A cura di Ada Cotugno

L'omaggio da 10 a 10, una foto che racchiude tutta la storia del calcio che passa ancora una volta per gli Stati Uniti. Roberto Baggio ha mandato in estasi tutti gli appassionati con la sua visita a Lionel Messi nel giorno del debutto dell'Inter Miami al Mondiale per Club: un incontro fra due icone che hanno segnato epoche diverse, uniti da un numero pesantissimi che solo in pochi possono portare con fierezza.

L'argentino ha condiviso la foto di quel momento sul suo profilo Instagram che è esploso: migliaia di like e commenti hanno accompagnato il post toccante con una dedica per il Divin Codino, fonte di ispirazione per tutta la sua carriera. Il primo incontro è avvenuto 15 anni fa e a fare da tramite in quell'occasione fu Pep Guardiola.

La dedica di Messi a Baggio

La Pulce non si sbilancia mai, nemmeno con gli avversari più forti incontrati nel corso della sua carriera, eppure si inchina a Baggio: riconosce la sua grandezza ed è emozionato per il grande omaggio che gli ha consegnato. Lo storico 10 italiano gli ha regalato la sua maglia indossata a Usa '94, un cimelio di inestimabile valore: "Grazie, Roberto, per questo regalo così speciale e significativo e per la bella chiacchierata che abbiamo condiviso. Sei un crack e una leggenda storica del calcio, e sarà sempre un piacere accoglierti ogni volta che vorrai venire a trovarci!".

Il primo incontro con Guardiola

Il loro rapporto ha radici molto profonde ed è nato grazie all'intermediario Guardiola: nel 2010 Baggio si recò al Camp Nou per Barcellona-Arsenal e l' incontrò il suo vecchio amico dai tempi del Brescia. Al termine della partita un giovane Messi venne chiamato fuori dagli spogliatoi dal suo allenatore per stringere la mano al Divin Codino.

Un momento indimenticabile che ha sancito l'inizio di una bella amicizia. I due si conobbero proprio nella pancia dello stadio con una chiacchierata rimasta nella storia: complimenti reciproci e storie di caccia, argomenti da vecchi amici nonostante si fossero appena conosciuti. E così 15 anni dopo Baggio gli ha regalato il cimelio prezioso per sancire questo rapporto che dura ormai da tanto.