Wanda Nara e Mauro Icardi insieme, lui vola in Argentina: la prima foto dopo l'annuncio della separazione Una foto di Mauro Icardi e Wanda Nara ha riacceso le speranze in chi, nonostante la notizia della loro separazione, spera in un ritorno di fiamma tra loro. Nello scatto, condiviso dal calciatore, anche sua figlia e un cucciolo di bassotto.

Con alcune storie condivise sul suo profilo Instagram, Mauro Icardi faceva sapere che dalla Turchia (dove gioca con il Galatasaray) è volato a Buenos Aires. Dalla capitale dell'Argentina ha postato uno scatto insieme a Wanda Nara, è la prima foto dall'annuncio dello scorso luglio della loro separazione. L'immagine ha alimentato la curiosità e l'interesse dei follower, portando a congetture e ipotesi su un possibile riavvicinamento tra i due, facendo emergere una serie di domande sul futuro della loro storia d'amore. In un momento in cui la loro relazione sembrava aver preso una direzione definitiva, questo gesto ha riacceso le speranze di chi crede ancora che tra loro ci sia spazio per una riconciliazione.

Wanda Nara e Mauro Icardi insieme: lo scatto con la figlia

Nella foto condivisa da Mauro Icardi c'è Wanda Nara e sua figlia mentre stringono un cucciolo di bassotto arlecchino. L'immagine ha subito innescato una serie di speculazioni tra i follower e i fan della coppia. In molti, infatti, si chiedono il motivo per cui il calciatore abbia deciso di volare in Argentina. Occasione per trascorrere del tempo con le sue due figlie, Francesca, nata nel 2015, e Isabella, nata nel 2016 e, forse, anche per riunirsi con Wanda (ad alimentare queste ipotesi anche l'adozione di un cucciolo di cane).

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi

Ad agosto Wanda Nara ha annunciato la sua separazione da Mauro Icardi attraverso una dichiarazione al programma tv argentino Pomeriggio America. Dalla notizia della loro rottura, però, spesso i due hanno disseminato sui social alcuni indizi sul loro riavvicinamento. Persino Ana Rosenfeld, avvocata di Wanda Nara, ospite al programma Intrusos, aveva fatto chiarezza sulla vicenda: "Se la separazione è definitiva? La parola separazione ad oggi non esiste. Non posso dirlo con certezza perché forse domani li rivedremo insieme".