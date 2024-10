Ilary Blasi sorride con Bastian Muller, smentita l’ipotesi di crisi all’orizzonte

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Diversamente dalle notizie circolate qualche giorno fa, non sarebbe finita la storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller. A fotografare la conduttrice insieme all’imprenditore che dia circa un anno è il suo compagno è stato il settimanale Chi che pubblica il servizio nel numero in edicola questa settimana.

Ilary Blasi disinvolta, con Bastian Muller non esiste crisi

Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, Ilary sorride disinvolta all’indirizzo dell’imprenditore che da tempo è ufficialmente il suo compagno. I due si sono ritagliati del tempo per trascorrere la loro estate in giro per il mondo ma adesso sono tornati stabilmente in Italia, dove Blasi vive insieme ai figli nati dal matrimonio finito con Francesco Totti. Anche Bastian è spesso ospite della compagna nella villa romana che la donna condivideva con l’ex marito e che è stata oggetto di attrito tra i due ex coniugi. “La casa è e resta di Francesco”, ha chiarito Blasi in più di un’occasione. Stando a quanto disposto dal tribunale, tuttavia, le sarà consentito continuare a viverci insieme a Isabel e Chanel, le figlie che ancora vivono con lei. Il primogenito Cristian, invece, si è già trasferito per inseguire il suo sogno di diventare un calciatore come il padre.

La vita di Bastian Muller tra Roma e Francoforte

Bastian, per stare vicino a Ilary, sarebbe sempre più attivo sulla tratta Roma-Francoforte. È lì che vive l’imprenditore tedesco 37enne che sembrerebbe avere fatto breccia nel cuore della conduttrice italiana, spingendola a voltare definitivamente pagina dopo la fine della lunga storia d’amore con Totti. Nelle foto pubblicate da Chi, Ilary e Bastian vanno a prendere la piccola Isabel a scuola per poi dirigersi verso un ristorante poco lontano all’interno del quale li attendono gli amici: un gruppo tutto italiano all’interno del quale Bastian si sarebbe velocemente inserito fino a guadagnarsi l’affetto generale degli amici della compagna.

