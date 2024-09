Ilary Blasi si rilassa con Bastian Muller, fra pochi giorni l’incontro con Totti in tribunale

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Ilary Blasi e Bastian Muller, dopo ormai due anni di relazione, sono più affiatati che mai. L'imprenditore fa ormai la spola tra Roma e Francoforte dove, d'altro canto, restano i principali interessi della sua azienda, ma appena può vola dalla sua dolce metà. Eccoli, infatti, intenti a concedersi un pranzo tra amici, al quale è presente anche la piccola Isabel, recuperata all'uscita di scuola dai due, per poi dirigersi in un noto ristorante romano. Il tutto, a pochi giorni di distanza dalla convocazione in tribunale per il divorzio da Francesco Totti.

Ilary Blasi serena con il suo Bastian

La conduttrice tv si concede un po' di spensieratezza e, infatti, appare serena accanto al suo Bastian che, infatti, fa di tutto per renderla felice. I due, ormai, dopo due anni di relazione, stanno bene insieme, hanno trovato un loro equilibrio, anche se questo significa dover scendere a compromessi, trovare il tempo di incontrarsi e magari capire anche dove, dal momento che Ilary ha comunque tre figli a cui pensare, sebbene sia Cristian che Chanel siano ormai grandi. Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi, eccoli intenti a passeggiare, a ridere, scambiarsi gesti affettuosi, seduti l'uno accanto all'altra.

L'incontro con Francesco Totti in tribunale

Gli scatti sono stati pubblicati a pochi giorni dall'incontro in tribunale che si terrà tra Ilary Blasi e il suo ex marito Francesco Totti. I due dovranno stabilire di chi sia la colpa della fine del matrimonio, un elemento necessario anche per trovare un accordo definitivo in un divorzio che, ormai, ha portato entrambi allo stremo delle forze. Per il bene dei figli, però, sembra che la volontà sia quella di abbassare l'ascia di guerra e di procedere senza troppi intoppi, nonostante le pretese non manchino, da parte di nessuno dei due coniugi. Anche l'ex capitano della Roma, qualche settimana fa, era stato fotografato in un momento di relax insieme a Noemi Bocchi, chiamata a testimoniare in aula proprio da Blasi. Non resta che capire, quindi, come si concluderà questa vicenda giudiziaria che, ormai, tiene in bilico la vita di due famiglie.