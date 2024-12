video suggerito

“Sto con L-Gante da 3 anni”, Wanda Nara ammette il legame parallelo a quello con Mauro Icardi Wanda Nara ammette a sorpresa che la relazione con il rapper L-Gante dura da 3 anni, un traguardo che i due avrebbero raggiunto proprio in questi giorni. Ma i conti non tornano perché, fino a qualche mese fa, la conduttrice appariva ancora ufficialmente legata all’ex marito Mauro Icardi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Quella tra Wanda Nara e L-Gante sarebbe una storia d’amore che dura da 3 anni. Ad ammetterlo sono stati i diretti interessati nel corso di una diretta Instagram che ha incuriosito migliaia di follower proprio a causa delle date fornite dai due. È stato il rapper ad ammettere che proprio in questi giorni avrebbe festeggiato il suo terzo anno d’amore con la conduttrice argentina. Eppure, almeno fino a qualche mese fa, Wanda appariva ancora ufficialmente legata all’ex marito Mauro Icardi. Fu proprio il calciatore a starle vicino nel periodo della scoperta della sua malattia e sempre lui ad apparire accanto a Wanda quando, nel 2023, la donna ha partecipato all’edizione italiana di Ballando con le stelle.

Wanda Nara sul legame con L-Gante: “Abbiamo tutti contro”

La relazione tra Wanda e il suo nuovo compagno avrebbe però fatto storcere il naso a chi li circonda. “Abbiamo tutti contro. Le famiglie e tutte le persone che ci circondano”, ha ammesso Nara nel orso di un’intervista rilasciata alla televisione argentina. “Sono più grande di Eliàn (Elian Ángel Valenzuela è il vero nome di L-Gante, ndr) e quando mi chiedono cosa abbia visto in lui, rispondo che ho rivisto la mia essenza. In questo momento della mia vita sentivo il bisogno di tornare ai miei valori. Mi ricorda la Wanda del quartiere”. La donna ha quindi aggiunto di non stare progettando di allargare la famiglia: “Se sbaglierò o meno, sono grande. Non è che stiamo progettando di avere dei figli o una famiglia, vogliamo divertirci. Eliàn è un uomo attento, conosce la mia storia ed è stato mio amico per tanto tempo”.

Wanda Nara: “Mauro Icardi non accetta la relazione con L-Gante”

Nara ha quindi aggiunto che l’ex compagno Mauro Icardi non avrebbe mai accettato la sua nuova relazione. “Ma nessun ex può dirti con chi stare”, ha precisato. Tra i due, i rapporti sarebbero ai minimi termini. Solo qualche giorno fa, infatti, l’argentina si è rivolta alle forze dell’ordine per obbligare l’ex marito a sgomberare un appartamento di sua proprietà, appartamento che Wanda avrebbe prestato a Icardi solo per qualche tempo ma che l’uomo si sarebbe rifiutato di lasciare.