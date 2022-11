Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme, le foto della pace: “Lei è la mia vita” A meno di sei mesi dalla rottura, che sembrava ormai certa, la storia d’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi regala l’ennesimo colpo di scena: nonostante la separazione avviata, i due sono tornati insieme.

A cura di Stefania Rocco

Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme. A meno di sei mesi dal momento in cui l’imprenditrice argentina aveva annunciato la separazione, è un post su Instagram a chiarire che la crisi è stata definitivamente superata. A riavvicinarli ha contribuito un viaggio alle Maldive che i due si sono concessi insieme ai loro figli e che ha fatto da cornice alla rappacificazione comunicata – come sempre, per quanto li riguarda – a mezzo social.

Mauro Icardi: “Con Wanda Nara siamo in paradiso”

Le prime foto che avevano lasciato intendere il riavvicinamento in corso erano state pubblicate dai due qualche giorno fa. Era chiaro che fossero partiti insieme per le Maldive ma, fino ad allora, era mancato uno scatto di coppia da condividere su Instagram per annunciare il ritorno di fiamma. L’ultimo tassello che prova la pace in corso è arrivato qualche ora fa quando Maurito ha condiviso la foto di un abbraccio con la moglie. “Non era la donna della mia vita. Era la mia vita trasformata in donna. Le storie Disney hanno anche una seconda stagione”, ha scritto Icardi nella didascalia di quel post. Migliaia i like ottenuti dal campione del Galatasaray, che con quella foto ha dimostrato di avere (definitivamente?) riconquistato la moglie. Un secondo scatto è arrivato poco più tardi: a posare di fronte alla fotocamera del cellulare sono ancora una volta Mauro e Wanda che si abbracciano per poi scattarsi una foto allo specchio. Icardi ha così commentato lo scatto: “Un giorno in paradiso”.

Il silenzio di Wanda Nara

Wanda Nara non ha ancora commentato le foto postate sui social dal marito ma il fatto che non abbia smentito la rappacificazione è un buon segno. Mauro l’ha taggata, è quindi certo che Nara abbia visto quegli scatti condivisi con il mondo. E, per la prima volta da mesi, ha preferito non intervenire. L’imprenditrice era stata molto attenta, almeno fino a oggi, a evitare ogni contatto con quello che considerava ormai il suo ex marito. Anche di recente, nell’intervista a Vanity Fair con la quale aveva svelato i motivi della rottura, non aveva lasciato intendere ci fossero le condizioni per tornare sui propri passi. Condizioni che devono essersi magicamente presentate negli ultimi giorni, spingendola a tornare con il compagno.