Mauro Icardi finge di essere in vacanza con Wanda Nara, il video che smentisce il divorzio è fake Con un video postato su Instagram, in cui compare insieme a Wanda Nara, Mauro Icardi prova a smontare la tesi del divorzio. L’obiettivo consiste nel lasciare intendere di averlo appena girato insieme alla moglie, con la quale sarebbe in vacanza. In realtà, abbiamo verificato che il filmato in questione risale a giugno.

A cura di Stefania Rocco

Nel tentativo di smentire la notizia del divorzio da Wanda Nara, Mauro Icardi inciampa in un clamoroso scivolone. Il calciatore si è già scagliato contro la stampa, attribuendole la responsabilità di avere inventato una fake news a proposito dell’imminente separazione dalla moglie, manipolando e distorcendo la notizia. Come si possa distorcere un audio in cui è la stessa Wanda Nara ad ammettere l’intenzione di separarsi, Icardi non lo ha spiegato. E, con l’ultimo post pubblicato su Instagram, Fanpage.it ha verificato che il calciatore è incappato in un epocale errore di comunicazione.

Il video fake di Mauro Icardi risale a giugno

Intenzionato a smentire la crisi con Wanda, Mauro ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui compare insieme alla moglie. L’intenzione, nemmeno troppo velata, è quella di suggerire che mentre in tutto il mondo impazzano le voci circa l’imminente divorzio, lui e la moglie sono insieme in vacanza. Più innamorati che mai. Anche con la didascalia Mauro prova a fare il verso a coloro che hanno parlato di separazione. “Che discorso sensato”, scrive il campione, suggerendo così che il video in cui compare accanto alla moglie basterebbe a smentire la rottura. E avrebbe anche ragione, se il video fosse recente. Così non è. Il filmato in questione, infatti, è stato girato due mesi fa durante il viaggio in Africa che la coppia si è concessa all’inizio di giugno. Lo dimostra una foto postata all’epoca dalla stessa Wanda su Instagram. Non ci sono dubbi: la location è la stessa, così come il costume e il tavolino che compaiono sia nella vecchia foto postata da Wanda che nel video di Icardi due mesi dopo averlo girato.

Uno screen tratto dal video di Mauro Icardi

La foto delle vacanze in Africa postata da Wanda Nara a giugno

Wanda Nara è a Buenos Aires per promuovere uno store

Wanda Nara si trova a Buenos Aires

A dimostrare che il video delle vacanze non è recente anche il fatto che Wanda si trovi adesso in Argentina. Nelle stesse ore in cui Icardi postava il filmato sul suo profilo, Wanda si trovava a Buenos Aires per l’inaugurazione di uno store della sua linea di cosmetici. Impossibile, quindi, si trovi contemporaneamente in vacanza in Africa insieme al marito. Curioso inoltre che la donna non abbia fatto cenno alcuno di essersi accorta dei tentativi del marito di smentire la notizia del divorzio. Nè la storia con la prima smentita di Icardi né il curioso video postato dal calciatore qualche ora fa sono stati ricondivisi da Wanda.