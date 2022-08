Wanda Nara denuncia la domestica che ha diffuso la voce sul divorzio con Icardi: “Solo falsità” Wanda Nara ha deciso di denunciare Carmen Cisnero, la domestica che ha diffuso l’audio del presunto divorzio tra lei e Mauro Icardi.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le coppie la cui intimità è stata più volte oggetto di chiacchiericcio e attenzione da parte delle cronache rosa, c'è quella formata da Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo la querelle sul"tradimento" del calciatore del Paris Saint German e le voci di un imminente divorzio, la manager e influencer ha deciso di ricorrere alle vie legali nei confronti della sua ex collaboratrice domestica, la quale è stata la prima a diffondere l'audio in cui sembrava che la rottura tra la coppia più chiacchierata del calcio fosse davvero vicina.

Wanda Nara ricorre agli avvocati

Nonostante le foto pubblicate in questi giorni da Wanda Nara e Mauro Icardi dicano il contrario, e cioè che tra loro le cose stiano andando a gonfie vele, il sospetto che la fine del loro matrimonio fosse imminente aveva toccato i fan, particolarmente attenti, soprattutto dopo la scoop lanciato da Carmen Cisnero, la domestica che negli ultimi mesi è diventata famosa peraver diffuso un audio nel quale si sente chiaramente l'ex opinionista del Grande Fratello Vip ammettere di essere stanca del suo rapporto con il calciatore, lasciando intendere che un divorzio fosse più che vicino. Nelle ultime ore, sebbene le voci di crisi siano state arginate, Wanda Nara non ha dimenticato l'accaduto e ha deciso di tirare in ballo gli avvocati, come si legge in un comunicato pubblicato su Instagram:

Procedo per vie legali in virtù delle manifestazioni pubbliche e delle continue minacce mediatiche della signora María Carmen Cisnero Reboledo, che continua a raccontare storie sulle mie intimità, sulla mia famiglia e soprattutto sui miei figli minorenni.

Le accuse di Carmen Cisnero

La decisione di ricorrere agli avvocati è stata avvalorata dalle dichiarazioni fatte da Carmen Cisnero, nient'affatto lusinghiere per la famiglia Icardi, infatti, la donna durante un'intervista aveva dichiarato: "Mi hanno lasciata da sola in Italia. Non mi pagano da due anni e mezzo, ad ottobre saranno tre. Chiedo soldi e lui mi dice: "Te li porto domani", ma poi non si presenta. Mi avevano promesso che mi avrebbero portata con loro in Francia ma non è mai successo". Anche queste accuse sono state prontamente smentite da Wanda Nara che, infatti, anche nel comunicato chiarisce di aver sempre supportato la sua collaboratrice:

È stata Carmen a voler restare a tutti i costi in Italia. Qui ha continuato a ricevere cure mediche e cosmetiche, insieme a quattro dosi di vaccino per il Covid. Ogni mese aveva a disposizione una carta di credito con 600 euro solo per lei. Non l'abbiamo mai abbandonata e ci siamo sempre occupati delle sue spese personali.

Intanto la signora Cisnero è tornata in Argentina, suo paese d'origine, dove continua a rilasciare interviste in cui parla della sua esperienza presso la famiglia Nara-Icardi, rivendicando i suoi diritti e raccontando di episodi a dir poco spiacevoli avvenuti nel suo periodo di servizio.