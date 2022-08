Mauro Icardi smentisce la crisi con Wanda Nara: “Chi inventa cose sulla mia vita fa pena” Dopo l’audio di Wanda Nara che annuncia la decisione di divorziare da Mauro Icardi reso pubblico dal programma argentino LAM, arriva la smentita. Il calciatore con un IG story avrebbe spento il gossip.

A cura di Gaia Martino

Questa mattina è circolata la notizia accompagnata da un audio reso pubblico dal programma LAM: "Mauro Icardi e Wanda Nara starebbero divorziando" il punto dell'ennesimo gossip sulla vita privata dei due Vip. Nella nota vocale in questione sembrava essere la voce della modella argentina a raccontare della sua decisione di mettere fine al matrimonio con il calciatore sposato nel 2014, padre delle due sue figlie femmine. Quasi dopo un anno lo scandalo che ha coinvolto anche Eugenia "la China" Suarez, sembrava sicura la crisi. Ma poche ore fa l'argentino che attualmente milita nel PSG ha smentito il gossip con una frase che non lascerebbe spazio a dubbi.

Cosa diceva Wanda Nara nell'audio

Nell'audio in questione reso pubblico dal programma argentino LAM, la modella e agente del calciatore, nonché suo marito, raccontava di essere arrivata allo stremo della sua storia d'amore: "Sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento" – ha annunciato – "Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più". Nessuno ora sa se si tratti di un fake o di uno sfogo di Wanda Nara finito nel ciclone del gossip, Mauro Icardi ha però smentito la crisi con una IG story.

Le parole di Mauro Icardi sul matrimonio con Wanda Nara

"Non so chi mi fa più pena, se chi inventa cose sulla mia vita o chi ci crede": con questo messaggio su Instagram, pubblicato tra le stories, Mauro Icardi spegnerebbe definitivamente le voci che circolavano e che parlavano della fine del suo matrimonio con Wanda Nara. Il tag della moglie accompagnato con un cuore arricchiscono l'IG story ed anche la smentita. Ma la modella argentina non ha a sua volta repostato il gesto del marito: al momento vincerebbe il silenzio sui suoi profili social.