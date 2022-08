Wanda Nara e Mauro Icardi stanno divorziando, l’audio con la confessione: “Non ne posso più” Wanda Nara e Mauro Icardi starebbero divorziando. L’imprenditrice e modella avrebbe chiesto la separazione, stando a un audio reso noto dal programma LAM: “Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più”, si sente nella traccia in questione.

Negli ultimi giorni, Wanda Nara si è goduta l'addio al nubilato con sua sorella e sua madre sulle spiagge paradisiache di Ibiza. Tuttavia, l'ennesimo ciclone del gossip l'ha travolta proprio mentre era in vacanza. Wanda Nara e Mauro Icardi starebbero divorziando, la crisi di cui si è parlato molto ultimamente sarebbe diventata una voragine. L'imprenditrice e modella, nonché rappresentante del marito, avrebbe chiesto la separazione, stando a un audio reso noto dal programma LAM.

LAM è un programma televisivo argentino trasmesso da América TV dal lunedì al venerdì alle 20:00, condotto da Ángel de Brito. È stato trasmesso tra il 2016 e il 2021 da Eltrece con il nome di Los Angeles de la Mañana, sebbene sia sempre stato conosciuto con il suo acronimo LAM.

Leggi anche Dayane Mello beccata con il modello Carlo Motta, nuovo flirt per la ex gieffina

Nell'audio in questione, Wanda Nara ha confermato di starsi separando dal calciatore del Paris Saint-Germain, quasi un anno dopo lo scandalo che ha coinvolto anche Eugenia "la China" Suarez. "Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più", ha detto Wanda Nara a una delle sue dipendenti.

Pochi giorni fa era emerso nuovamente che la coppia era in crisi. Wanda Nara ha postato un video con una canzone in sottofondo, che sembrava un accenno al suo rapporto con l'attaccante del PSG: "Ero con qualcuno, ma sono libera". Ora, lei stessa ha confermato di aver avviato la procedura per il divorzio, dopo otto anni di matrimonio.

Ángel de Brito ha rivelato che questa non era l'unica registrazione della quale erano entrati in possesso e ha mandato in onda altri audio in cui Wanda si lamenta con la collaboratrice per averla smascherata sui media parlando segretamente con i giornalisti: “Non posso credere è che parli così in TV. Hai detto che non eri così e hai sempre criticato le persone che lo facevano. La verità è che non capisco perché ti aiutiamo sempre con tutto ciò di cui hai bisogno, eppure il risultato è questo. Se ora vuoi andartene, non mi sembra che sia la strada da percorrere quella della TV ".