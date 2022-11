Fuga d’amore senza figli per Wanda Nara e Mauro Icardi, dall’Argentina: “Riconciliazione ufficiale” I tabloid argentini non sembrano avere dubbi: Wanda Nara e Mauro Icardi si sarebbero avvicinati di nuovo. Seppur non abbiano condiviso foto di coppia, entrambi su Instagram si sono taggati alle Maldive. I figli sarebbero con la nonna, Maxi Lopez: “I ragazzi devono starne fuori”.

A cura di Gaia Martino

Circa una settimana fa in una lunga intervista a Vanity Fair Wanda Nara raccontava i motivi che l'avrebbero spinta a chiedere il divorzio al marito Mauro Icardi. Archiviato il tradimento con China Suarez, a spingerla a separarsi sarebbe stata la pressione esercitata da Maurito affinché smettesse di lavorare. Ma il gossip con L-Gante sarebbe ormai acqua passata, "una fuffa", come l'ha definito lei, e in Argentina sono sicuri che la coppia stia cercando di tornare ad essere unita. La giornalista Cora Debarbieri avrebbe assicurato: "Alle Maldive la riconciliazione ufficiale".

Wanda Nara e Mauro Icardi alle Maldive da soli

Stando ai tabloid argentini, Wanda Nara e Mauro Icardi starebbero dando una nuova chance alla loro storia d'amore. Si sarebbero regalati una vacanza alle Maldive – dove entrambi si sono taggati negli ultimi giorni su Instagram – per riconciliarsi.

Nessuna foto di coppia ma entrambi hanno documentato il viaggio con scatti delle acque cristalline, della sabbia bianca, dettagli caratteristici dell'oceano Indiano. Poi il calciatore del Galatasaray attraverso alcune stories avrebbe confermato, stando alle parole riportate dal CdS: "È uno dei nostri posti preferiti al mondo per riposare, staccare dalla routine e ricaricare le batterie. Ho tutto quello che mi dà felicità. Sono fortunato e molto felice".

La coppia avrebbe dalla propria parte anche i familiari, tra questi Zaira Nara, la sorella di Wanda, che ospite di Intruders tre giorni fa ha commentato il presunto ritorno di fiamma: "Finché sono felici va bene tutto. Io voglio la felicità di mia sorella, della famiglia, dei figli, di Mauro".

I figli sono con nonna Noro Colosimo

È il tabloid La Nacion ad aggiungere i dettagli sulla fuga d'amore che si sarebbero regalati Wanda Nara e Mauro Icardi. I figli, Francesca e Isabella nati dal loro matrimonio e Valentino, Constantino e Benedicto dalla storia con Maxi Lopez, sarebbero rimasti con la nonna, la madre della showgirl, Nora Colosimo. Tra le sue stories di Instagram, negli ultimi giorni, la donna ha condiviso i momenti che sta trascorrendo insieme ai suoi cari nipoti ad Istanbul.

Il commento di Maxi Lopez, l'ex marito di Wanda Nara

Maxi Lopez ha commentato la vicenda e sembrerebbe essere contento che la coppia abbia deciso di partire soli, senza figli. Con Wanda Nara non ci sarebbe più alcun sentimento ostile, il tempo dell'odio sarebbe ormai un ricordo lontano. "Una riconciliazione tra loro è benvenuta ma la pace dei ragazzi non ha prezzo" sarebbero state le parole dell'ex calciatore che con la showgirl argentina ha avuto tre figli, Valentino, Benedicto e Constantino. A Intruders, tre giorni fa, ha detto la sua: "Tutto quello che voglio è che i ragazzi vengano lasciati fuori dai problemi dei grandi. I grandi devono risolvere i problemi tra di loro senza coinvolgere i piccoli. Niente di più", le parole riportate da CdS.