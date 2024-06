Wanda e l’amore infinito di Icardi nella malattia: “All’alba cercava cure alle Isole Cayman”

video suggerito

È passato qualche mese da quando l'anno scorso Wanda Nara ha visto la sua vita cambiare da un giorno all'altro: alla 37enne showgirl argentina fu diagnosticata la leucemia e dopo i primi terribili momenti di sconforto, col pensiero rivolto soprattutto ai suoi cinque figli (i tre ragazzi avuti da Maxi Lopez e le due bambine da Mauro Icardi), Wanda ha reagito riprendendo in mano saldamente le redini delle sue tante attività e condividendo sui propri social i dettagli delle cure cui si sottopone da allora. Al suo fianco, solido come una roccia e pronto a stringerla forte ogni attimo, c'è sempre stato Icardi. Wanda oggi racconta cosa fece Mauro quando lei si ammalò. Il calcio non esisteva più, niente esisteva più, ogni sua risorsa era dedicata al pensiero di trovare le cure migliori per lei: "Mi alzavo all'alba e vedevo Mauro con il cellulare che cercava cure alle Isole Cayman, non so dove volesse portarmi".

Wanda Nara e la scoperta della leucemia: "Mauro, c'è qualcosa di strano qui!"

Il racconto fatto dalla modella al canale streaming Olga inizia ripercorrendo i terribili momenti in cui, tra mille esami e tanti misteri, ha saputo – peraltro dalla TV, da una rivelazione fatta da un giornalista – di avere la leucemia: "Ho fatto delle analisi in Argentina. Il giorno dopo dovevamo viaggiare e il Galatasaray aveva mandato a Mauro un aereo da 40 passeggeri solo per noi che era parcheggiato e pronto a partire. Ho fatto le analisi e cominciano a chiamarmi dal laboratorio. Strano, è un laboratorio molto conosciuto, di quelli che danno risultati in tempi rapidi. Comincio ad avere paura. Quando chiamo e dico che sono Wanda Nara, la persona che mi risponde comincia a tremare, a innervosirsi, e io comincio a chiamare Mauro e a gridare: ‘C'è qualcosa di strano qui!'".

Dopo la telefonata ricevuta dal laboratorio, Wanda ha detto di essere andata in una clinica per ripetere gli esami: "L'ho vissuto come un film. Mi hanno messa nella TAC… stavamo partendo con le valigie pronte e all'improvviso mi sono vista in canottiera, mi hanno messo il braccialetto e mi hanno detto ‘sei ricoverata'. ‘Ma quando parto? Che cosa ho?', ho chiesto disperata. ‘Non lo sappiamo', mi hanno detto. Stavo piangendo perché immagini il peggio. Ho detto a Mauro: ‘Ho 24 ore di vita e nessuno me lo dice'".

"Mauro, perché non me lo dici?"

Dopo tre giorni di ricovero e pur sempre nell'incertezza cominciarono a sospettare che potesse trattarsi di leucemia, ma nessuno confermava la diagnosi: "Ad un certo punto la porta si apre ed entra un'infermiera e mi dice: ‘Giuro che questa è l'ultima persona nella mia vita che avrei voluto trovare in questa situazione. Ti amo', e mi abbraccia. ‘Ma che cosa ho?', le ho chiesto. È stato terribile. In quel momento accendo la TV ed ecco Lanata (un noto giornalista argentino, ndr) che dice che avevo la leucemia. Ho guardato Mauro e ho detto: ‘Perché non me lo dici?'".

Nello shock, Wanda ha raccontato di aver chiamato Maxi Lopez, il suo ex marito e padre dei suoi tre figli maschi, per andare a cercare i ragazzi e di aver chiesto a sua madre di chiamare sua sorella Zaira che era fuori dal Paese: "Nessuno ha capito cosa fare. Tutta la mia famiglia era in delirio. Mia madre diceva: ‘Se ti succede qualcosa mi uccido'. ‘I miei figli rimarranno senza famiglia', pensavo".

Il referto medico che conferma il tipo di leucemia di cui soffre Wanda Nara: leucemia mieloide acuta

Icardi senza un attimo di esitazione: "Mi ritiro dal calcio"

A quel punto, nel momento più disperato, Wanda ha trovato la mano forte di Icardi che da lì non l'ha più mollata un attimo: "Mauro mi ha detto: ‘Mi ritiro dal calcio'. E mi alzavo all'alba e vedevo Mauro con il cellulare che cercava cure alle Isole Cayman, non so dove volesse portarmi. E io ho detto: ‘Oh mio Dio, è meglio che muoia adesso'. È stato un dramma. Ora rido, ma abbiamo passato un periodo orribile". Adesso la coppia è più che mai unita in un amore fortissimo: la crisi dovuta alla sbandata di lui, culminata nella decisione di lei di divorziare, sembra davvero appartenere ad una vita precedente.