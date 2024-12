Wanda Nara seduta con L-Gante e Maxi Lopez, con l’ex marito tornano a essere una famiglia allargata

video suggerito

Chiusa la lunga relazione con Mauro Icardi, Wanda Nara è tornata ad avvicinarsi all’ex marito Maxi Lopez (lasciato proprio all'epoca in cui si innamorò di Icardi). Non sotto il profilo sentimentale, ma i due sembrerebbero avere recuperato un rapporto civile e perfino avere gettato le basi per un’amicizia. “Merito” del nuovo legame sentimentale di Wanda, dal qualche tempo (tre anni, dice lei) innamorata del rapper L-Gante.

Insieme a colazione, Wanda, Maxi Lopez e L-Gante formano il perfetto ritratto di come dovrebbe essere una famiglia allargata. Il rapper e l’ex calciatore sono seduti l’uno di fronte all’altro, evidentemente rilassati e a loro agio. Di fianco all’ex marito compare Wanda che sorride appagata, dimostrando di avere creduto a questa insospettabile riconciliazione.

I rapporti con Mauro Icardi sono tesi

Recuperato il rapporto con l’ex marito e padre dei suoi primi due figli, Wanda resta profondamente distante da Mauro Icardi. Dopo averlo costretto a lasciare un appartamento di sua proprietà in Argentina, la donna è tornata a parlare del cattivo rapporto che la lega ormai all’ex compagno. Icardi avrebbe perfino chiesto la custodia delle loro figlie dopo la festa organizzata per il compleanno della ex compagna in Argentina, festa ritenuta da più fonti “per adulti”. Ma Wanda si è difesa spiegando alla stampa che i momenti più “hot” del party in questione sono arrivati quando le bambine erano ormai già tornate a casa insieme alla tata e all’autista di famiglia. “Nessuno può dubitare del fatto che io sia una grande madre”, ha spiegato la donna, rivendicando il suo ruolo. Resta in silenzio L-Gante che si è limitato a confermare di volere restare vicino a Wanda in questo momento delicato della sua vita. Ormai i due fanno coppia fissa e hanno smesso di nascondersi.