Valentina Nappi svela la finta gravidanza: “Siete davvero capaci di distinguere la realtà?” Valentina Nappi non è incinta, ma è stato un interessante esperimento sociale che ha mostrato cosa succederebbe se una pornostar dichiarasse di aspettare un bambino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Pensavo fosse un pancione e invece era un peluche. Valentina Nappi ha svelato, in un nuovo reel pubblicato su Instagram, che sotto la maglia si nascondeva in realtà un paffutissimo peluche. "Siete davvero capaci di distinguere la realtà?" è il messaggio provocatorio che la pornoattrice ha inviato ai suoi follower, soprattutto a quanti l'avevano criticata per la scelta.

Valentina Nappi ha preso in giro tutti

Valentina Nappi ha saputo orchestrare una perfetta messa in scena, iniziata con la pubblicazione di due foto che mostravano il pancione e una didascalia inequivocabile: “The wait is over”. Il post aveva immediatamente scatenato un’ondata di reazioni sui social, tra battute, messaggi di auguri e polemiche. Alcuni utenti si erano chiesti se fosse uno scherzo, data la mancanza di indizi precedenti, mentre altri si erano lanciati in commenti come “Ma chi è il padre?”, a cui la Nappi aveva risposto con il suo consueto stile irriverente: “Chi è il padre? È tuo padre”. Nei giorni successivi, la panna – come si dice in gergo – era già montata con Valentina Nappi che ha rincarato la dose con un reel che la mostrava ancora in dolce attesa. Poi, nella mattina di lunedì, la rivelazione: "Siete davvero capaci di distinguere la realtà?". Valentina Nappi ha guardato dritto in camera e ha fatto un chiaro gesto: "Ma cosa credevate?".

Le reazioni sono state le più diverse. Tra quanti avevano difeso la scelta, c'è chi ha mostrato delusione: "Mi hai fatto litigare con il mondo intero. Ho ancora gente che mi scrive". Tra i ‘vip', Michela Andreozzi che si era congratulata in precedenza, ora ha scritto: "Genietty". Un altro scrive: "Io ci avevo creduto e ti avevo fatto genuinamente gli auguri". È stato comunque un interessante esperimento sociale che ha mostrato cosa succederebbe se una pornostar dichiarasse di aspettare un bambino.