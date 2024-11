video suggerito

Giorgia Crivello e Stefano Laudoni genitori, l'annuncio dopo il parto difficile: "Doveva andare così" Giorgia Crivello con un IG story condivisa con Stefano Laudoni ha annunciato la nascita del loro primo figlio insieme. Dopo un parto difficile, ora "stiamo tutti benissimo".

A cura di Gaia Martino

Giorgia Crivello dopo un parto difficile ha dato alla luce il primo figlio con Stefano Laudoni. Nel gennaio 2023 l'influencer perse il bambino che portava in grembo, una dolorosa perdita che hanno affrontato insieme e quasi superata con l'arrivo di una bella notizia. Nelle ultime ore Giorgia Crivello ha partorito: l'annuncio con una IG story.

Le prime parole di Giorgia Crivello

"È iniziata con un'induzione programmata ieri alle 14, è finita adesso con un cesareo" ha scritto Giorgia Crivello su Instagram che ha partorito con un cesareo al San Raffaele di Milano. "Doveva andare così. Sono sfinita" ha aggiunto prima di rassicurare i fan sulle condizioni di salute sue e del bambino: "Stiamo tutti benissimo, ci sentiamo con calma e vi racconto poi tutto. Già ho pianto tutte le lacrime del mondo". Nessun aggiornamento, per ora, sul nome del bebé appena arrivato.

L'annuncio della gravidanza dopo l'aborto spontaneo

La notizia della gravidanza di Giorgia Crivello è arrivata dopo un anno dall'annuncio dell'aborto spontaneo. A maggio la coppia ha svelato che, dopo aver atteso i risultati di una serie di esami, poteva condividere con i fan la tenera notizia. "Sono stati dei mesi emozionanti ma dall’altro lato ricchi di preoccupazione per noi, sopratutto dopo l’ultima esperienza che abbiamo avuto. Non potete capire come è stato difficile tenermela stretta, ovviamente avrei voluto dirvi tutto subito, anche perché con il mio lavoro qui, spesso è stato difficile "nasconderlo" ed ultimamente quasi impossibile" – confessò l'influencer a corredo di una foto di coppia con il pancino protagonista vicino a una palla da basket- "La nostra scelta è stata semplicemente quella di aspettare fino a che non avessimo avuto in mano l’esito di esami approfonditi che abbiamo deciso di fare, per sentirci più sereni e per proteggere uno dei nostri più grandi sogni. La nostra famiglia diventa più grande e noi ancora non abbiamo realizzato. E mo che facciamo?".