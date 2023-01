Giorgia Crivello ha perso il figlio che aspettava da Stefano Laudoni: “Proviamo un dolore immenso” Con un post pubblicato su Instagram, Giorgia Crivello ha annunciato di aver perso il bambino che aspettava dal marito, il cestista Stefano Laudoni: “A seguito di una visita di controllo abbiamo scoperto che il suo cuoricino non batteva più. Proviamo un dolore immenso”.

A cura di Elisabetta Murina

Giorgia Crivello ha perso il bambino che aspettava dal marito, il cestista Stefano Laudoni. Le voci sulla sua gravidanza erano diventate sempre più insistenti, tanto che la diretta interessata ha deciso di rompere il silenzio comunicando di aver avuto un aborto spontaneo.

Il racconto di Giorgia Crivello

É con un post pubblicato su Instagram che Giorgia Crivello ha annunciato di aver perso il bambino che aspettava da Stefano Laudoni. "Ormai era chiaro a molti che fossi in gravidanza", ha esordito l'influencer nel messaggio pubblicato oggi, 31 gennaio, sui suoi social. Poi la spiegazione del motivo per il quale inizialmente aveva deciso di aspettare nel comunicare di essere incinta: "Non mi sono espressa pubblicamente semplicemente perché ancora a rischio, essendo sotto il primo trimestre e non avendo fatto ancora degli esami importanti".

Giorgia Crivello ha spiegato di aver ricevuto la notizia dopo essersi sottoposta d alcuni esami di routine. Un dolore immenso quello che la coppia sta vivendo in questo momento:

Purtroppo ieri pomeriggio a seguito di una visita di controllo abbiamo scoperto che il suo cuoricino non batte più… essendo che è avvenuto naturalmente e si trova ancora al suo posto, giovedì subirò un intervento per rimuovere tutto. So che tante donne mi capiranno e capiranno il dolore immenso che sto (stiamo) provando per quella che è a tutti gli effetti una perdita

Il commento di Stefano Laudoni

Anche Stefano Laudoni ha commentato la tragica notizia della perdita del bambino, lasciando pubblicamente un commento sotto il post della moglie e ribadendo che il loro amore, forte e destinato a durare, li aiuterà ad affrontare la difficile situazione: