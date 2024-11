Mary Falconieri è diventata mamma per la seconda volta, è nata Greta

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Mary Falconieri e il marito Giuseppe Schiavello sono diventati genitori per la seconda volta. Lo ha annunciato l'ex gieffina su Instagram, pubblicando una foto in cui compare insieme al neo papà che tiene tra le braccia la piccola arrivata. Il nome che la coppia ha scelto per la bambina è Greta.

L'arrivo della piccola Greta: "Siamo emozionatissimi"

L'infermiera leccese, che dopo la sua partecipazione al reality di Canale 5 è diventata ormai anche una influencer, qualche ora prima del parto ha reso partecipi i suoi followers degli sviluppi scrivendo: "Ci siamo. Sta arrivando bebè 2". Una volta venuta al mondo la sua secondogenita Mary Falconieri pubblica un tenero scatto in cui sorridente, insieme al suo Giuseppe, scrive: "Siamo super emozionati. È nata la nostra piccola Greta". Successivamente, la ex gieffina scrive rivolge un ringraziamento speciale all'ostetrico che l'accompagnata durante il parto: "Un angelo in primis per la pazienza e poi un grandissimo professionista dal cuore d'oro, ti ricorderò a vita perché con te mi sono sentita al sicuro".

La nascita della primogenita Giulia

La loro primogenita, Giulia, è nata due anni fa. E in quell'occasione, Mary Falconieri raccontò tutte le emozioni vissute durante la sua prima gravidanza, parlando anche del parto e della felicità di diventare madre. "La cosa più bella che i miei occhi abbiano mai visto. È stato bellissimo ve lo giuro" ha scritto dopo aver dato alla luce la piccola Giulia, raccontando anche i momenti più difficili, il dolore delle contrazioni e lo stress accumulato nelle ore prima del parto. Con l'arrivo di Greta, la famiglia si è allargata e rappresenta un altro momento di grande gioia e felicità per Mary e suo marito Giuseppe, sposati ormai da tre anni, dopo essersi conosciuti nel 2018, che consolidano ancora una volta il loro amore.