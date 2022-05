Mary Falconieri mamma, è nata Giulia: “Dai dolori del parto alla gioia della maternità” Mary Falconieri e il marito Giuseppe Matteo Schiavello sono diventati genitori. È nata Giulia. L’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato sui social tutte le tappe del travaglio, il dolore del parto e la gioia della maternità.

A cura di Daniela Seclì

Mary Falconieri è diventata mamma. È nata Giulia, la primogenita dell'ex concorrente del Grande Fratello e del marito Giuseppe Matteo Schiavello. Falconieri ha pubblicato un lungo post su Instagram, corredato da foto, per celebrare il lieto evento. Ha ricordato ogni istante del travaglio:

"Sono iniziate le contrazioni alle ore 7 am. […] Alle h 8:30 ho detto a Giuseppe di andare in Pronto Soccorso. Da lì visite, tracciati attese…con le contrazioni che aumentavano di intensità, durata e frequenza di mezz’ora in mezz’ora, l’unico problema che il collo dell’utero risultava “duro” per cui la dilatazione non avveniva. Le ore passavano e io soffrivo sempre di più, speravo che camminare aiutasse la dilatazione e quindi via a girare per i corridoi del Mangiagalli ma nulla".

La nascita di Giulia, primogenita di Mary Falconieri e Giuseppe Matteo Schiavello

Giuseppe Matteo Schiavello è stato accanto a Mary Falconieri durante il travaglio, vagando insieme a lei per i corridoi e rassicurandola nei momenti in cui avvertiva maggiore dolore. Il racconto della donna prosegue:

"Tanto sforzo e dolore incontrollabile fino ad arrivare alle ore 17:00. Quante urla ad un certo punto e pianti che non ce la facevo più. Non potevamo ancora fare l'epidurale. Verso le 18 qualcosa ha iniziato a muoversi, è iniziato il vero e proprio travaglio e sono stata trasferita in reparto dove il mio ostetrico di fiducia, Fabio, mi ha fatto sentire al sicuro perché si è preso cura di me in tutto e per tutto, minuto dopo minuto, passo dopo passo. L'epidurale poi, mi ha salvato la vita, mi ha fatto tornare a ridere e a rilassarmi dopo ore di forte stress e mi è servita ad essere lucida per affrontare il momento e seguire tutte le indicazioni che mi venivano date".

Le emozioni della maternità: Giulia è nata con parto naturale

Poco prima della mezzanotte è nata Giulia: "La cosa più bella che i miei occhi abbiano mai visto. È stato bellissimo ve lo giuro. Mio marito ha avuto anche la felice idea di riprendere tutto il parto e riguardarlo ora è da brividi. Lo faremo vedere alla piccola Giulia quando crescerà, lo custodirò come la cosa più preziosa che abbiamo". E ha concluso:

