Sabrina Ghio mamma bis, è nata la secondogenita Mia

Sabrina Ghio si mostra su Instagram con la sua primogenita Penelope, il fidanzato e futuro marito Carlo Negri e la piccola Mia, appena nata. L'ex allieva di Amici e tronista di Uomini e Donne nelle ultime ore ha dato alla luce la sua seconda figlia nata dall'amore con il napoletano. Dopo l'ultimo anno difficile, segnato da tre aborti spontanei e la lotta contro una malattia, stringe sorridente la nuova arrivata in famiglia.

"Adesso siamo completi" ha scritto pochi minuti fa Sabrina Ghio su Instagram per annunciare l'arrivo di Mia, nata dall'amore con il fidanzato e futuro marito Carlo Negri. Il 7 giugno 2022 alle ore 12.10 è nata la secondogenita dell'ex tronista, già mamma di Penelope, nata dalla precedente relazione con Federico Manzolli. Questo il post pubblicato:

Ha annunciato lo scorso 22 gennaio di essere incinta ed oggi finalmente è nata la sua secondogenita, Mia Negri. L'ex tronista di Uomini e Donne, già mamma di Penelope, ha vissuto l'ultimo anno con un mix di sofferenze, prima di trovare la gioia nella gravidanza. A Verissimo lo scorso febbraio ha svelato di essere in attesa di una bambina dopo aver avuto tre aborti spontanei. Le sue parole:

Era luglio dell'anno scorso, rimasi subito incinta e il ginecologo mi disse di stare serena. In vacanza non mi sentivo molto bene, tornata in stanza mi addormentai e quando mi svegliai ero in un mare di sangue. In ospedale mi dissero che avevo perso il bambino.