Natalia Paragoni ha cambiato nome alla figlia appena nata: non si chiamerà più Partenope

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno deciso di cambiare il nome alla figlia appena nata. La piccola era stata registrata in ospedale con il nome Beatrice Partenope. La madre aveva anche spiegato il motivo strettamente personale per cui aveva scelto di chiamare così la sorellina di Ginevra. Tuttavia, con il passare dei giorni, la coppia ha maturato la decisione di togliere uno dei due nomi. La bimba non si chiamerà più Partenope.

Paragoni e Andrea Zelletta avevano chiamato la figlia Beatrice Partenope

Natalia Paragoni, nei giorni scorsi, ha svelato come sono stati scelti i due nomi per la bimba appena nata. Il nome Beatrice è stato scelto dalla sorellina Ginevra. La primogenita ha espresso questa preferenza che il padre Andrea Zelletta ha accolto perché anche lui lo trovava molto bello. Una scelta comprensibile anche alla luce del significato profondo di questo nome che indica "colei che rende felici" o una "portatrice di gioia". Dato che Andrea Zelletta e la figlia Ginevra erano compatti sulla scelta del nome Beatrice, Natalia Paragoni aveva deciso di adeguarsi alla loro decisione. Invece il nome Partenope, legato al mito della sirena e alla sua triste storia che portò poi alla fondazione della città di Napoli, era stato scelto dalla coppia perché legato a un ricordo privato.

La decisione di togliere il nome Partenope

Con il passare dei giorni, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno deciso di rinunciare al nome Partenope. Dunque la secondogenita manterrà solo il nome Beatrice. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato il motivo della sua scelta su Instagram: "Abbiamo capito che due nomi e due cognomi erano troppo". Dunque, la bambina porterà sia il cognome della madre, Paragoni, che quello del padre, Zelletta. Per evitare che avesse un nome eccessivamente lungo, la coppia ha deciso di rinunciare a Partenope.