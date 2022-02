Sabrina Ghio aspetta una bambina, dopo tre aborti spontanei è finalmente felice Sabrina Ghio a Verissimo ha raccontato del difficile anno vissuto, segnato da tre aborti spontanei e un’operazione a cui si è sottoposta a causa dell’infezione da Papilloma virus: oggi è felice in dolce attesa di una bambina.

A cura di Gaia Martino

Sabrina Ghio ha annunciato lo scorso 22 gennaio di essere incinta ed oggi ha comunicato ai suoi fan di attendere una bambina. L'ex tronista di Uomini e Donne è stata nel salotto di Silvia Toffanin ed ha raccontato del suo ultimo anno vissuto, segnato dall'infezione di papilloma virus che l'ha costretta ad operarsi e dalle tre gravidanze interrotte. Dopo l'intervista a Verissimo ha mostrato ai suoi follower su Instagram il momento in cui ha scoperto, con il compagno Carlo e la figlia Penelope, che è in arrivo una femminuccia.

L'annuncio di Sabrina Ghio, incinta di una bambina

Con un video pubblicato su Instagram Sabrina Ghio ha annunciato ai suoi fan di essere in dolce attesa di una bambina. È quindi in arrivo una sorellina per la sua primogenita Penelope e la felicità è immensa:

L'operazione e le gravidanze interrotte

L'ex allieva di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne ospite di Silvia Toffanin in questo sabato 5 febbraio ha raccontato l'ultimo anno vissuto:

Sono stati mesi particolari, sono stata a riposo e ho passato le mie giornate ferma. Ho avuto un piccolo distacco della placenta, gli ormoni si fanno sentire. Mia figlia e il mio compagno mi prendono in giro perché piango per qualsiasi cosa.

Sabrina Ghio ha poi lottato contro il papilloma virus: "Oggi la cosa è risolta, io poi mi sono operata sotto consiglio del ginecologo. Abbiamo operato subito e poi sono arrivati gli esami della biopsia a fine agosto che ci hanno comunicato che è stato rimosso in tempo". Nel giro di un anno, inoltre, ha avuto tre gravidanze interrotte:

Era luglio dell'anno scorso, rimasi subito incinta e il ginecologo mi disse di stare serena. In vacanza non mi sentivo molto bene, tornata in stanza mi addormentai e quando mi svegliai ero in un mare di sangue. In ospedale mi dissero che avevo perso il bambino.

È successo di nuovo a novembre, poi ad aprile. L'influencer ha vissuto un periodo molto difficile, accompagnato da quel dolore del lutto. A Verissimo dopo aver raccontato quanto le è accaduto nell'ultimo anno, è tornata a sorridere parlando della rinascita grazie alla proposta di matrimonio ricevuta dal compagno Carlo e dall'arrivo della bimba che porta in grembo.