Caterina Balivo è diventata zia: "Mia sorella ha partorito da poco. Io vorrei un altro bebè" Nel corso della puntata del 13 dicembre de La Vita in diretta, Caterina Balivo ha raccontato di essere diventata zia: "Mia sorella ha partorito qualche giorno fa". Poi, chiacchierando con Fiordaliso, ha rivelato che le piacerebbe diventare mamma per la terza volta.

A cura di Elisabetta Murina

Caterina Balivo è diventata zia. Nel programma La Vita in Diretta, la conduttrice ha raccontato che da poco ha accolto in famiglia un nipotino. Chiacchierando con Fiordaliso, ospite in studio, ha poi rivelato che le piacerebbe avere un altro figlio. Balivo è già mamma di Guido Alberto e Cora, nati rispettivamente nel 2012 e nel 2017 dall'amore con il marito Guido Maria Brera.

Caterina Balivo è diventata zia, l'annuncio a La Vita in Diretta

Nel corso della puntata del 13 dicembre, Caterina Balivo ha ospitato in studio Fiordaliso. La cantante ha ripercorso la sua vita professionale e privata, soffermandosi in particolare su quando ha presentato pubblicamente per la prima volta il suo secondo figlio, che aveva poco più di un mese. "Mia sorella ha partorito da pochi giorni e sono diventata zia, saranno passati 3-4 giorni massimo", ha subito detto la conduttrice dopo aver visto le immagini e annunciando la nascita del suo nipotino.

"Vorrei un altro bebè"

Sempre a proposito di bebè, dopo aver raccontato della nascita del nipotino, Balivo ha confessato: "Vorrei un altro bebè". Poi, rivolgendosi alla sua ospite, ha chiesto: "A te, per esempio, non viene voglia di farne un altro?". Fiordaliso ha ironizzato: "Io ormai, anche se mi viene voglia..", poi l'ha spronata: "E fallo". La conduttrice è sposata dal 2012 con Guido Maria Brera e dal loro matrimonio sono nati due figli, Guido Alberto e Cora. Se ci fosse davvero una terza gravidanza in vista per lei, si tratterebbe del terzo in famiglia.