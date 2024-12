Lino Banfi presenta ufficialmente la pronipote Matilde Lucia: il video degli auguri di natale

video suggerito

Con un video pubblicato sui social, Lino Banfi presente la pronipote Matilde Lucia nata il 13 dicembre. Accanto a lui nel filmato c'è la nipote e neo mamma Virginia Leone. Non è la prima volta che l'attore pugliese condivide la gioia per l'arrivo della piccola, prima della nascita della bambina, ospite a Verissimo insieme alla nipote, ne aveva parlato a Silvia Toffanin.

Lino Banfi nel video con la pronipote Matilde Lucia: "Finalmente ve la presento"

"Questa è Matilde, finalmente ve la presento. Saluta tutti. Vi augura buon Natale e buon anno – esordisce Lino Banfi nel primo video con la piccola e con la neomamma – Lei Virginia, è mia nipote, io sono suo nonno e bisnonno di Matilde. Lei è la mia pronipote, Lucia è il suo secondo nome". Il secondo nome della bambina è un omaggio alla bisnonna. A poche ore dalla nascita della piccola, infatti, Rosanna Banfi aveva pubblicato uno scatto della neonata accompagnato dalla didascalia: "Ti aspettavamo a gennaio, hai deciso di venire al mondo prima e hai scelto un giorno particolare per nascere (13 dicembre, giorno di Santa Lucia, ndr). Mi sa che mamma Lucia ci ha messo lo zampino".

Virginia Leoni sulla gravidanza: "Non è stato facile, in menopausa precoce a 31 anni"

Virginia Leoni era stata ospite a Verissimo insieme al nonno Lino Banfi. A Silvia Toffanin aveva parlato delle difficoltà con la gravidanza a causa della menopausa precoce a 31 anni: "L'ho scoperto tre anni fa, prima del mio matrimonio. Prendevo la pillola anticoncezionale, per me andava tutto bene. Quando l'ho interrotta il ciclo non mi tornava, abbiamo iniziato ad approfondire con una lunga serie di esami". Grazie all'incontro con una dottoressa è però riuscita a coronare il suo desiderio di maternità: "Per fortuna il mio compagno è sano. È stato un percorso difficile, ma ce l'abbiamo fatta".