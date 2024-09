La nipote di Lino Banfi incinta: “Non è stato facile, in menopausa precoce a 31 anni”, la promessa al nonno

video suggerito

Lino Banfi, nominato il "bisnonno d'Italia", è stato ospite di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Accanto a lui nella trasmissione sua nipote Virginia Leoni, figlia di Rosanna Banfi, che aspetta una bambina. Virginia ha raccontato di essere andata in menopausa precoce a 31 anni: "Sono entrata da poco nel sesto mese, per me diventare mamma non è stato facile".

Lino Banfi: "Voglio assistere alla nascita della mia bisnipote"

Virginia Leoni è in attesa del primo figlio da suo marito Gianluca De Marco. Lino Banfi ha messo in chiaro l'intenzione di partecipare alla nascita della sua bisnipote, suggellando la sua volontà con "un editto" letto in trasmissione e "firmato" da Virginia: "Io sottoscritta Virginia Leoni dò sin da ora il consenso che il qui presente Pasquale Zagaria in arte Lino Banfi, mio nonno, possa assistere al mio parto e quindi alla mia creatura che nasce. Mettiamo a verbale tutto ciò che si dice, testimone la nostra conduttrice". Per Virginia Leoni non è stato semplice diventare madre:

Ho scoperto tre anni fa, poco prima del mio matrimonio, di essere in menopausa precoce. Prendevo la pillola anticoncezionale, per me andava tutto bene. Quando l'ho interrotta il ciclo non mi tornava, abbiamo iniziato ad approfondire con una lunga serie di esami.

Grazie all'incontro con una dottoressa è riuscita a coronare il suo desiderio di maternità. "Ormai possiamo dire di essere sicuri di tutto quanto" ha aggiunto Virginia Leoni. La bambina nascerà i primi di gennaio.

Lino Banfi e l'amicizia con Papa Francesco

Lino Banfi ha raccontato che il giorno del suo compleanno ha ricevuto per due volte una chiamate da un numero sconosciuto: "Non rispondo mai poi dopo una mezz'oretta mi arrivò un messaggio vocale, era Papa Francesco". Inizialmente aveva pensato si trattasse di uno scherzo da parte di Massimo Lopez: "Però nel vocale era la voce di Sua Santità, richiamai il numero e la segreteria del Pontefice mi disse: ‘Le passo il suo amico'".